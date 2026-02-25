Regenfälle überfluteten Urlaubsorte auf Bali

Einsatzkräfte brachten mit Schlauchbooten zahlreiche Bewohnerinnen und Bewohner sowie Dutzende Reisende in Sicherheit. Die Menschen nutzten auch Surfbretter und Kajaks, um sich selbst und ihre Haustiere vor den Fluten zu retten. Gäste wurden teils in andere Hotels umquartiert, ein Teil brach den Aufenthalt vorzeitig ab. Die Behörden warnten vor erheblichen Verkehrsbehinderungen auf dem Weg zum Flughafen Ngurah Rai und empfahlen, mehr Zeit einzuplanen.