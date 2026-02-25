Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Menschen evakuiert

Regenfälle überfluteten Urlaubsorte auf Bali

Ausland
25.02.2026 11:36
Auf der indonesischen Insel Bali sind Menschen evakuiert worden, nachdem am Wochenende starke ...
Auf der indonesischen Insel Bali sind Menschen evakuiert worden, nachdem am Wochenende starke Regenfälle eingesetzt hatten.(Bild: AFP/SONNY TUMBELAKA)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Auf der indonesischen Insel Bali haben am Wochenende starke Regenfälle eingesetzt. Zu Beginn der Woche nahmen diese weiter zu und überfluteten besonders den Süden. Rund um die beliebten Urlaubsorte Kuta, Legian, Seminyak, Sanur und Canggu standen Hotels, Gästehäuser und Villen teils hüfthoch unter Wasser.

0 Kommentare

Einsatzkräfte brachten mit Schlauchbooten zahlreiche Bewohnerinnen und Bewohner sowie Dutzende Reisende in Sicherheit. Die Menschen nutzten auch Surfbretter und Kajaks, um sich selbst und ihre Haustiere vor den Fluten zu retten. Gäste wurden teils in andere Hotels umquartiert, ein Teil brach den Aufenthalt vorzeitig ab. Die Behörden warnten vor erheblichen Verkehrsbehinderungen auf dem Weg zum Flughafen Ngurah Rai und empfahlen, mehr Zeit einzuplanen.

Entlang des Badung-Flusses heulten in der Nacht auf Mittwoch Sirenen, die vor weiteren steigenden Pegeln warnten. Die Behörden meldeten zudem Erdrutsche und umgestürzte Bäume. Der Starkregen hatte am vergangenen Wochenende eingesetzt.

Zelte dienen den Flutbetroffenen als vorübergehende Unterkunft.
Zelte dienen den Flutbetroffenen als vorübergehende Unterkunft.(Bild: AFP/CHAIDEER MAHYUDDIN)
Die örtliche Wetterbehörde geht davon aus, dass die Regenzeit noch bis einschließlich April ...
Die örtliche Wetterbehörde geht davon aus, dass die Regenzeit noch bis einschließlich April gehen könnte.(Bild: AFP/CHAIDEER MAHYUDDIN)

Eigentlich sind die Monate von Dezember bis Februar die regenreichsten, danach klingen die Monsun-Niederschläge normalerweise langsam ab. In diesem Jahr hat die Regenzeit Bali jedoch ungewöhnlich früh und besonders heftig getroffen. Die örtliche Wetterbehörde geht davon aus, dass es bis einschließlich April weitere kräftige Schauer geben könnte.

Die Insel zählt zu den beliebtesten Reisezielen Südostasiens: Laut der Provinzverwaltung reisten im Vorjahr ungefähr 7,1 Millionen Menschen aus dem Ausland nach Bali. Die Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner ist mit mehr als vier Millionen vergleichsweise geringer.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ausland
25.02.2026 11:36
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf