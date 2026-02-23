Lufthansa: „Haben Passagiere bestmöglich versorgt“

Wie berichtet, waren die Menschen bereits an Bord, als angekündigt wurde, die Flüge zu streichen. Da Busse, Parkmöglichkeiten und Fluggastbrücken gefehlt hätten, habe man sie nicht mehr zum Terminal zurückbringen können, teilte der Flughafen München mit. Nach Lufthansa-Angaben traf es drei ihrer Flüge nach Singapur, Kopenhagen und Danzig, zwei Air-Dolomiti-Flüge nach Graz und Venedig sowie den Flug einer anderen Airline. Deutsche Medien berichteten am Montag von 600 Betroffenen. Zunächst war noch von 500 Passagierinnen und Passagieren von insgesamt fünf Flügen die Rede gewesen.