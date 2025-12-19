Stark! ÖSV-Cousinen dominieren Gesamtwertungen

Sabine Payer feiert in Carezza ihren zweiten Saisonsieg, bleibt damit Führende im Snowboard-Gesamtweltcup bei den Alpinen. Ihre Cousine Pia Schöffmann indes liegt nach zwei Siegen und einem achten Platz im Europacup ganz vorne. Die Belohnung: Der Weltcup-Start in Davos (Sz) am Samstag!