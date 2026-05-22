Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ein Meilenstein

Nach zehn Jahren! Radweg eröffnet nun wirklich

Kärnten
22.05.2026 14:00
Arnold Prax, Gottfried Kogler und Claus Faller testeten die Strecke, die morgen, Samstag, ...
Arnold Prax, Gottfried Kogler und Claus Faller testeten die Strecke, die morgen, Samstag, offiziell eröffnet!(Bild: Siggi Neuschitzer)
Porträt von Elisa Aschbacher
Von Elisa Aschbacher

Das gleicht einer Odyssee. Doch jetzt darf man sich umso mehr freuen. Die Strecke zwischen Eisentratten und Gmünd eröffnet nach zehn Jahren (!) ihre Pforten.

0 Kommentare

Jetzt aber wirklich! Denn es hat ja schon mehrmals geheißen, dass die drei Kilometer lange Route vor der Eröffnung steht. Doch damit wurde nichts. „Es gab einige Hürden – darunter geologische Sicherheitsgründe, die finanziell dann auch nicht zu stemmen waren“, sagt Gmünds Bürgermeister Claus Faller.

Und dann kamen in den vergangenen Jahren noch die Baustellen auf der A 10 Tauernautobahn, die sich oberhalb der Verbindungsstrecke befindet, hinzu. „Wegen Steinschlaggefahr musste sie dann leider wieder gesperrt werden“, fügt Gottfried Kogler, Gemeindechef von Krems, hinzu.

Doch jetzt ist es so weit: „Und wir freuen uns alle“, strahlen Faller, Kogler und auch der Trebesinger Ortschef Arnold Prax bei einer gemeinsamen Radfahrt entlang der Route.

Und dabei wurde auch in Richtung Trebesing geradelt
„Denn auch hier wurde das wichtige Teilstück bis nach Gmünd endlich fertiggestellt“, so Prax. Die gut zwei Kilometer lange Strecke dauerte eine Ewigkeit. „Zuerst war sie auf der anderen Straßenseite geplant. Was kostentechnisch nicht möglich war. Und so wurde er auf die linke Seite verlegt.“

Auch in Trebesing ist das Projekt Radweg fertiggestellt
Auch in Trebesing ist das Projekt Radweg fertiggestellt(Bild: Siggi Neuschitzer)

Dankbarkeit wollen die drei Bürgermeister aus dem Liesertal dem ehemaligen Ortschef der Künstlerstadt aussprechen: „Josef Jury kam damals die Idee einer Verbindungsstrecke. Und zwar im Zuge des Kanalprojektes in Eisentratten einen Radweg zu errichten.“

Radweg nach Rennweg als nächstes Ziel
Der damalige Touristiker Siggi Neuschitzer kann sich auch noch erinnern: „Wir haben es endlich geschafft. Das Tal ist gut verbunden. Unser nächstes Ziel ist die Verbindung nach Rennweg.“ Bevor morgen, Samstag, eröffnet wird, werden heute noch Sicherheitsbegehungen zwischen Eisentratten und Gmünd durchgeführt. „Abwechselnd mit den Kollegen aus Eisentratten werden wir den Weg regelmäßig kontrollieren, was auch wichtig ist“, sagt Faller.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kärnten
22.05.2026 14:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Bei einem Hauseinsturz in Sachsen sind drei Menschen gestorben.
Gasleck gefunden
Hauseinsturz in Sachsen: Drei Leichen geborgen
Ungarns neuer Regierungschef Péter Magyar verspricht eine kooperative Politik, die ungarischen ...
Antrittsbesuch in Wien
Magyar: „Kooperation, aber auch Konfrontationen“
Die deutsche Tierpark-Leiterin Nicole Hoffmeister zieht ein Känguru-Baby auf.
„Wohnt in Pullover“
Deutsche Tierpark-Chefin zieht Känguru-Baby auf
Chinas Präsident Xi Jinping und Kremlchef Wladimir Putin schreiten den roten Teppich vor der ...
Treffen in Peking
„Stabilisatoren“ Xi und Putin beschwören Einheit
Dramatischer Moment
Lawine verschüttet Basislager am Mount Everest
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Im Bett nichts gebracht: Dann fielen drei Schüsse
122.338 mal gelesen
Krone Plus Logo
Der im Internet posierende mutmaßliche Täter und sein Opfer, Katharina E. (28) aus Kottingbrunn
Ski Alpin
Topfit! ÖSV-Dame genießt den Strand und das Meer
113.499 mal gelesen
Stephanie Brunner genießt ihren Urlaub.
Niederösterreich
Drei Kopfschüsse nach One-Night-Stand: Festnahme!
112.429 mal gelesen
In diesem Mehrparteienhaus in Kottingbrunn kam es zur Bluttat.
Außenpolitik
Russen über Putin: „Bunkerratte versteckt sich“
891 mal kommentiert
Sysran ist Standort einer bedeutenden Erdölraffinerie.
Innenpolitik
Fix: So hoch fällt die Erhöhung der Pensionen aus
860 mal kommentiert
Die Pensionisten dürfen sich ab dem kommenden Jahr über eine Erhöhung freuen. (Symbolbild)
Niederösterreich
Drei Kopfschüsse nach One-Night-Stand: Festnahme!
801 mal kommentiert
In diesem Mehrparteienhaus in Kottingbrunn kam es zur Bluttat.
Mehr Kärnten
Ein Meilenstein
Nach zehn Jahren! Radweg eröffnet nun wirklich
Fahrzeug lag am Dach
Lieferwagen rammt voll besetztes Auto: Überschlag
Einspurig befahrbar
Plöckenpass befahrbar: Dauerhafte Lösung offen
Gold bei „Vinaria“
Die „Brennerei des Jahres“ kommt aus Osttirol
Krone Plus Logo
Stacheln statt Wolle
Netz gegen Wölfe wird erstmals an Schaf getestet
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf