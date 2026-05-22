Nach zehn Jahren! Radweg eröffnet nun wirklich

Radweg nach Rennweg als nächstes Ziel

Der damalige Touristiker Siggi Neuschitzer kann sich auch noch erinnern: „Wir haben es endlich geschafft. Das Tal ist gut verbunden. Unser nächstes Ziel ist die Verbindung nach Rennweg.“ Bevor morgen, Samstag, eröffnet wird, werden heute noch Sicherheitsbegehungen zwischen Eisentratten und Gmünd durchgeführt. „Abwechselnd mit den Kollegen aus Eisentratten werden wir den Weg regelmäßig kontrollieren, was auch wichtig ist“, sagt Faller.