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Heißer als Sweeney?

Zendaya zeigt viel nackte Haut auf Magazin-Cover

Society International
22.05.2026 17:00
Zendaya diese Woche bei der Fashion-Show von Louis Vuitton. Beim Fotoshooting mit dem ...
Zendaya diese Woche bei der Fashion-Show von Louis Vuitton. Beim Fotoshooting mit dem „Elle“-Magazin zeigte sie allerdings viel mehr Haut.(Bild: AP/Evan Agostini)
Porträt von Christian Thiele
Von Christian Thiele

„Du bist eine wirkliche Göttin!“ Im Gegensatz zu ihrer freizügigen „Euphoria“-Kollegin Sydney Sweeney ist sie, was ihren Style betrifft, eher zugeknöpft. Deshalb schwärmen die Fans auf Social Media jetzt über ein rares, super sexy Coverfoto von Zendaya. Denn die Schauspielerin gibt auf der „Elle“ einen tiefen Einblick auf ihre körperlichen Vorzüge.

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Der Hintergrund für die viele nackte Haut: Die Schauspielerin rührt zurzeit die Werbetrommel für ihren neuen Film „Die Odyssee“, in dem sie die griechische Göttin Athene spielt.

Keine Antwort zu Hochzeits-Frage
Ihr tief ausgeschnittenes, beiges Oberteil mit passendem Minirock sowie ihr verführerisch herausfordernder Blick passen zu einer Göttin des Kampfes – und zu einer Beschützerin. Privat ist sie nämlich sehr auf den Schutz ihres Liebeslebens bedacht.

Sehen Sie hier das freizügige Cover-Foto von Zendaya:

Im Interview wehrte sie energisch die Frage ab, die alle Fans brennend interessiert: Ob sie und ihr Verlobter Tom Holland heimlich geheiratet haben – weil sie einen goldenen Ring am „richtigen“ Finger trägt. „Nein, ich werde jetzt nicht darauf eingehen“, blaffte sie, „weil alle ja immer nach etwas suchen.“

Süßer Familienzuwachs
Dann teilte sie allerdings offenherzig die Neuigkeit, dass sie und Tom ihre Familie vergrößert haben. Denn das Paar hat einen dritten Hund adoptiert. Die 29-Jährige verriet, dass sie beim Besuch ihrer Eltern in Oakland an einem Tierasyl vorbeigeschaut und einen Pocket Bully mit nach Hause genommen habe: „Rein organisatorisch war das wahrscheinlich nicht die klügste Idee“, lachte sie, „aber emotional gesehen war es absolut die richtige Entscheidung.“

Über den neuen Vierbeiner schwärmte sie: „Er ist eine wundervolle Bereicherung für unsere Familie. Ich habe sein kleines Gesicht gesehen und sofort gedacht: ,Ich kann dich nicht einfach zurücklassen.‘“

Von Selbstzweifeln geplagt
Zendaya sprach dazu überraschend offen über ihre Selbstzweifel, die bislang verhindert haben, dass sie sich als Regisseurin versucht hat: „Ich muss dazu diese Angst überwinden, nicht gut genug zu sein.“

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Besonders der Vergleich mit gefeierten Regisseuren wie Christopher Nolan setze sie unter Druck. „Ich denke immer sofort: ,Wer bin ich überhaupt, dass ich glaube, ich könnte das auch?‘“, gestand Zendaya. „Ich hoffe wirklich, dass ich irgendwann einfach erwachsen genug bin, es zu tun.“

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