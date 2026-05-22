Zendaya zeigt viel nackte Haut auf Magazin-Cover

Süßer Familienzuwachs

Dann teilte sie allerdings offenherzig die Neuigkeit, dass sie und Tom ihre Familie vergrößert haben. Denn das Paar hat einen dritten Hund adoptiert. Die 29-Jährige verriet, dass sie beim Besuch ihrer Eltern in Oakland an einem Tierasyl vorbeigeschaut und einen Pocket Bully mit nach Hause genommen habe: „Rein organisatorisch war das wahrscheinlich nicht die klügste Idee“, lachte sie, „aber emotional gesehen war es absolut die richtige Entscheidung.“