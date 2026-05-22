EZB-Chefin Lagarde warnt vor hohen Energiehilfen

Leitzins wird wohl im Juni angehoben

Der Iran-Krieg, der Ende Februar begonnen hat, hat die Kraftstoffpreise in Europa in die Höhe getrieben. Dadurch stieg die Inflationsrate im April in der Euro-Zone auf drei Prozent, das ist deutlich über den von der EZB angestrebten zwei Prozent. Die Währungshüterinnen und Währungshüter dürften im Juni ihren Leitzins daher von derzeit zwei Prozent auf 2,25 Prozent anheben. Höhere Zinsen machen Kredite für Investitionen teurer und können die Konjunktur belasten.