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EZB-Chefin Lagarde warnt vor hohen Energiehilfen

Wirtschaft
22.05.2026 16:12
EZB-Chefin Christine Lagarde bei einem Eurogruppentreffen in Nikosia
EZB-Chefin Christine Lagarde bei einem Eurogruppentreffen in Nikosia(Bild: AP/Petros Karadjias)
Porträt von krone.at
Von krone.at

EZB-Präsidentin Christine Lagarde hat die Euro-Länder vor aus ihrer Sicht zu hohen Energiehilfen gewarnt. „Ich habe unterstrichen, dass die fiskalischen Maßnahmen befristet, zielgerichtet und maßgeschneidert sein sollten“, sagte sie nach einem Treffen der Eurogruppe am Freitag in Nikosia.

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Eine zu „lockere Ausgabenpolitik“ würde die angestrebten konjunkturellen Impulse zunichtemachen. Zudem würde die Notenbank darauf mit einer straffen Geldpolitik reagieren, sprich die Zinsen erhöhen. Die staatlichen Hilfen gegen die hohen Energiepreise dürften die Bemühungen der EZB, die Inflation einzudämmen, nicht konterkarieren, sagte auch der Vorsitzende der Euro-Finanzminister, Kyriakos Pierrakakis. „Finanzpolitik und Geldpolitik sollten Hand in Hand gehen.“

In Deutschland hat die Regierung etwa mit einem Tankrabatt auf die steigenden Benzin- und Dieselpreise reagiert, der seit Mai gilt und noch bis Ende Juni gelten soll. Das dürfte die Inflationsrate in den beiden Monaten vorübergehend um etwa einen Viertelprozentpunkt reduzieren. Ein Jahr später könne dies aber einen erhöhenden Basiseffekt haben, teilte die Bundesbank mit. In Österreich wurde eine „Spritpreisbremse“ eingeführt.

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