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Tiroler „Adler“ fliegt ab sofort für Deutschland

Ski Nordisch
22.05.2026 16:06
Timon-Pascal Kahofer ist zum deutschen Skiverand gewechselt.
Timon-Pascal Kahofer ist zum deutschen Skiverand gewechselt.(Bild: GEPA)
Porträt von Norbert Niederacher
Von Norbert Niederacher

Die größte Überraschung im deutschen Skisprung-Kader ist die Nominierung von Timon-Pascal Kahofer! Nach zehn Jahren beim österreichischen Skiverband wagte der 27-jährige Wörgler nun den Absprung nach Deutschland.

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Josef Strobl, Romed Baumann, Katharina Gutensohn – im alpinen Ski-Zirkus haben schon mehrere Tiroler Sportler mit einem Nationen-Wechsel für Aufregung gesorgt. Jetzt wagt mit Timon-Pascal Kahofer ein Skispringer den Absprung zu einem anderen Land.

Nach zehn Jahren beim österreichischen Skiverband schließt sich der Wörgler nun dem deutschen Team an. Der Sport war übrigens nicht der Hauptgrund für den Verbandswechsel: „Meine Frau hat in Deutschland mehr Möglichkeiten zur beruflichen Weiterentwicklung. Deswegen haben wir uns gemeinsam für einen Umzug entschieden.“

Doppelter Staatsbürger
Dass Kahofer als Sohn einer Deutschen die doppelte Staatsbürgerschaft besitzt, erleichterte die notwendigen Formalitäten: „Ich kann nur sagen, dass die Verbände sehr kooperativ und hilfsbereit war.“

Kahofer brachte es als ÖSV-Skispringer neben vier Weltcupeinsätzen auch zu einem Start bei der Skiflug-WM 2020 in Planica. Er gewann zudem bei der Universiade 2023 in Lake Placid Gold (Team) und Bronze (Einzel).

In Thurnbichler-Gruppe
In Deutschland trifft Timon-Pascal auf einen alten Bekannten. Er wird der sogenannten Lehrgangsgruppe 1b zugeteilt, dort kümmert sich der Tiroler Thomas Thurnbichler als Trainer um die Kontinentalcup-Gruppe.

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