Ex-Premier Attal kandidiert als Präsident

Inzwischen ist er Fraktions- und Parteichef der liberalen Renaissance. Die Partei wurde ursprünglich von Präsident Emmanuel Macron gegründet. Attal gilt als die jüngere Version von Macron, wobei er sich von diesem heute distanziert und dessen Entscheidungen offen kritisiert. Derzeit würde den Französinnen und Franzosen „morgens, mittags und abends“ erklärt, dass alles schlechter werden solle, sagte Attal. „Wir können bessere Leben führen, vorausgesetzt, wir geben uns die Mittel dazu.“