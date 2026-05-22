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Wahlen in Frankreich

Ex-Premier Attal kandidiert als Präsident

Außenpolitik
22.05.2026 16:40
Frankreichs ehemaliger Premierminister Gabriel Attal wird sich als Präsident bewerben.
Frankreichs ehemaliger Premierminister Gabriel Attal wird sich als Präsident bewerben.(Bild: AFP/ED JONES)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der frühere französische Premierminister Gabriel Attal wird als Kandidat bei den Präsidentschaftswahlen antreten. Er liebe das Land und die Menschen, sagte der 37-Jährige. Attal war von Jänner bis September 2024 der bis dahin jüngste Regierungschef Frankreichs.

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Inzwischen ist er Fraktions- und Parteichef der liberalen Renaissance. Die Partei wurde ursprünglich von Präsident Emmanuel Macron gegründet. Attal gilt als die jüngere Version von Macron, wobei er sich von diesem heute distanziert und dessen Entscheidungen offen kritisiert. Derzeit würde den Französinnen und Franzosen „morgens, mittags und abends“ erklärt, dass alles schlechter werden solle, sagte Attal. „Wir können bessere Leben führen, vorausgesetzt, wir geben uns die Mittel dazu.“

Die nächsten Präsidentschaftswahlen in Frankreich sind im kommenden Jahr. Zusätzlich zu Attal bewirbt sich ein zweiter ehemaliger Premier aus dem Mitte-rechts-Lager um die Nachfolge Macrons: der 55-jährige Édouard Philippe, der 2017 der erste Premier unter dem damals neuen Staatschef Macron war und sich als besonnener Mitte-Mann positioniert.

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