Verstappen-Nachfolger? Piastri meldet sich zu Wort

Konkret sind die Pläne aber keinesfalls! Wenn man dem Australier Glauben schenkt, hat er selbst von den Gerüchten nichts gewusst: „Also für mich war das neu. Ich finde das ja sehr schmeichelhaft, aber es haben null Gespräche in diese Richtung stattgefunden, und mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen.“