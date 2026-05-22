Verstappen-Nachfolger? Piastri meldet sich zu Wort

Am Rande des Rennwochenendes in Montreal hat sich McLaren-Pilot über Gerüchte geäußert, er könnte künftig Max Verstappen bei Red Bull ersetzen. Der Australier fühlt sich durchaus geschmeichelt ...
Konkret sind die Pläne aber keinesfalls! Wenn man dem Australier Glauben schenkt, hat er selbst von den Gerüchten nichts gewusst: „Also für mich war das neu. Ich finde das ja sehr schmeichelhaft, aber es haben null Gespräche in diese Richtung stattgefunden, und mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen.“
Piastri fühlt sich geehrt
Zuletzt wurde wiederholt spekuliert, dass Piastri ein möglicher Ersatz für Max Verstappen bei Red Bull sei, falls der Niederländer der Formel 1 tatsächlich nach der Saison den Rücken kehrt. „Es ist schön, dass meine Arbeit als Rennfahrer offenbar wertgeschätzt wird“, zeigt sich der McLaren-Pilot geschmeichelt, dass man ihm diese Rolle zutrauen würde.
Einen Abschied von McLaren strebt er aber offenbar nicht an. „Doch damit das klar ist – ich bin sehr glücklich hier bei McLaren. Ich habe alles Vertrauen in diesen Rennstall, dass wir wieder Rennen gewinnen werden und ein Wörtchen mitreden bei der Titelvergabe“, so Piastri abschließend.
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