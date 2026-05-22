Legionellen-Drama: Frau liegt nach Dusche im Koma

Was sich für die Frau aus dem Bezirk Hollabrunn zunächst wie eine schwere Grippe anfühlte, entwickelte sich binnen Stunden zum lebensgefährlichen Albtraum. Mit massiven Krankheitssymptomen hatte die Pensionistin ins Spital eingeliefert werden müssen. Dort folgte die schockierende Diagnose: eine schwere Form der Legionärskrankheit! Die heimtückische Infektion brachte die Frau an die Schwelle des Todes.