Einigung bei Erneuerbaren-Gesetz wieder greifbar

„Jeder verlorene Monat kostet Geld“

Zehetner erklärte, dass die hohen Energiepreise durch internationale Krisen ein großes Problem seien. Neben kurzfristigen Entlastungen brauche es deshalb langfristig günstigere Energiepreise. Das sei nur durch einen schnellen Ausbau erneuerbarer Energien möglich. Jeder verlorene Monat koste Österreich laut Zehetner Geld und gefährde die Versorgungs- und Preissicherheit. So warb sie für eine Zustimmung zum neuen Gesetz.