Sind Hunde eigentlich die besseren Partner?

Unsere Nachbarin Annemarie redet lieber mit ihrem Hund als mit ihrem Mann. Ich kenne Hubert und mag ihn gern, zumindest als Nachbarn, aber ich bin natürlich nicht sein Gatte. Vielleicht hätte Annemarie Hubert inzwischen auch lieber als Nachbarn statt im ehelichen Schlafzimmer, sofern sie dieses überhaupt noch mit ihm teilt. So weit bin ich im nachbarlichen Gespräch allerdings noch nicht vorgedrungen, und in fremde Schlafzimmer blicke ich aus Prinzip nicht – weniger aus Scham als vielmehr vor Angst, das darin Sichtbare sehen zu müssen.