Sind Hunde eigentlich die besseren Partner?

Der Kabarettist, Autor und Menschenkenner Stefan Vögel beantwortet Fragen, die sich andere erst gar nicht zu stellen wagen. Heute geht es um ein tierisches Thema: Sind Hunde gar die besseren Partner?
Unsere Nachbarin Annemarie redet lieber mit ihrem Hund als mit ihrem Mann. Ich kenne Hubert und mag ihn gern, zumindest als Nachbarn, aber ich bin natürlich nicht sein Gatte. Vielleicht hätte Annemarie Hubert inzwischen auch lieber als Nachbarn statt im ehelichen Schlafzimmer, sofern sie dieses überhaupt noch mit ihm teilt. So weit bin ich im nachbarlichen Gespräch allerdings noch nicht vorgedrungen, und in fremde Schlafzimmer blicke ich aus Prinzip nicht – weniger aus Scham als vielmehr vor Angst, das darin Sichtbare sehen zu müssen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.