Pfingsten bringt Sonnen-Glück mit Kehrseite

Pünktlich zum langen Wochenende zeigt sich das Wetter von seiner besten Seite: Viel Sonne, kaum Regen und Temperaturen knapp unter der 30-Grad-Marke sorgen für Urlaubsstimmung im ganzen Land. Und es kommt noch dicker: Laut GeoSphere könnte das Thermometer am Dienstag sogar auf bis zu 32 Grad klettern – der bisher heißeste Tag des Jahres!