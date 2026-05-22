Plöckenpass befahrbar: Dauerhafte Lösung offen

Ein Felssturz zerstörte im Dezember 2023 die Plöckenpass Straße, die Kärnten mit Italien verbindet. Seither wurden intensive Bauarbeiten durchgeführt. Heute, Freitag, wird die Verbindungsstrecke für den Verkehr geöffnet – einspurig.
Die Plöckenpass Straße ist nicht nur eine wichtige Verbindungsstrecke, sondern auch für den Tourismus eine beliebte Route. Am Pass befindet sich auch ein Freilichtmuseum des Gebirgskrieges (1915 bis 1917). Interessierte finden dort restaurierte österreichisch-ungarische und italienische Stellungen, Stollen sowie Baracken bei einer kleinen Wanderung vor.
Doch ein verheerender Felssturz zerstörte im Winter 2023 die Straße auf italienischer Seite, sodass sie nicht mehr befahrbar war, wir haben mehrfach berichtet. Gut 25 Millionen Euro wurden seither von der italienischen Straßenbehörde in Absicherungen investiert. Und nach gut drei Jahren darf man sich freuen: Denn der Pass wird am Freitag (22. 05) im Zuge eines Festaktes wieder seine Pforten öffnen.
Öffnung mit mulmigem Gefühl
Aber mit einem mulmigen Gefühl. Denn italienische Behörden sowie Geologen befürchten einen weiteren Felssturz. Deswegen wird die Strecke vorerst einspurig befahrbar sein. Und somit kann das Thema nicht abgehakt werden. Zwei Varianten, die die Zukunft der Verbindungsstrecke sichern sollen, seien im Gespräch. Dabei sprechen Experten von einer Alternativstraße oder einem Scheiteltunnel, der eine Länge von insgesamt vier Kilometern aufweisen soll. Zweiteres wird klar favorisiert.
Doch am Freitagnachmittag steht erst die feierliche Eröffnung vor der Tür. Darüber freuen sich nicht nur die Zuständigen auf italienischer Seite, sondern auch bei uns in Österreich ist die Freude groß.
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