Plöckenpass befahrbar: Dauerhafte Lösung offen

Öffnung mit mulmigem Gefühl

Aber mit einem mulmigen Gefühl. Denn italienische Behörden sowie Geologen befürchten einen weiteren Felssturz. Deswegen wird die Strecke vorerst einspurig befahrbar sein. Und somit kann das Thema nicht abgehakt werden. Zwei Varianten, die die Zukunft der Verbindungsstrecke sichern sollen, seien im Gespräch. Dabei sprechen Experten von einer Alternativstraße oder einem Scheiteltunnel, der eine Länge von insgesamt vier Kilometern aufweisen soll. Zweiteres wird klar favorisiert.