„Qualität in Bundesliga ist nicht mehr so hoch“

Er führte Altachs Damen zweimal auf Rang drei in der ADMIRAL Bundesliga, verpasste mit den Rheindörflerinnen beide Male Platz zwei nur um ein Tor. Nun verabschiedet sich Coach Bernhard Summer zum bereits dritten Mal von den Vorarlbergerinnen und zeichnet ein ernüchterndes Bild, was die höchste Spielklasse im Land angeht.
„Nachdem meine zweite Amtszeit in Altach nicht so geendet hat, wie man sich wünscht, ist dieser dritte Abschied schon so, wie man es sich wünscht. Mit einer Verabschiedung und allem Drum und Dran“, erklärt Bernard Summer, der im heutigen Bundesliga-Auswärtsmatch (15) seiner Damen bei BW Linz zum letzten Mal auf der Bank der Rheindörflerinnen sitzen wird. „Damit schließt sich für mich doch ein Kapitel.“
Historischer Sieg über St. Pölten
Vielleicht sogar eine Ära! War es doch Summer, der im Juni 2017 den Vorgängerverein FFC Vorderland in die Bundesliga geführt hatte. „Unser 3:2-Siegtreffer in der Nachspielzeit im Relegationsspiel gegen den ASK Erlaa in Röthis war sicher eines der absoluten Highlights“, erinnert sich der 58-Jährige.
Ebenso wie der 21. Mai 2023, als seine Damen dank eines Treffers von Eileen Campbell St. Pölten die erste Liga-Niederlage nach fast exakt fünf Jahren zufügten – noch dazu daheim. „Aber auch das verlorene Finale im ÖFB-Cup 2023 war für mich ein ganz spezielles Erlebnis und nicht Alltägliches.“
Abwanderung ins Ausland
Generell sieht Summer die aktuelle Situation des heimischen Frauenfußballs kritisch. „Speziell in den vergangenen Wochen und Monaten hat die Qualität nachgelassen“, sagt der scheidende Coach. „Der Grund dafür ist in meinen Augen, dass Spielerinnen, sobald sie in ihren Vereinen erfolgreich sind, sofort ins Ausland gehen. Da wird extrem viel Qualität abgesogen und dementsprechend ist die Qualität in der heimischen Bundesliga nicht mehr auf einem so hohen Niveau, wie es vor drei Jahren noch der Fall war.“
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