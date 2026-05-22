„Qualität in Bundesliga ist nicht mehr so hoch“

Abwanderung ins Ausland

Generell sieht Summer die aktuelle Situation des heimischen Frauenfußballs kritisch. „Speziell in den vergangenen Wochen und Monaten hat die Qualität nachgelassen“, sagt der scheidende Coach. „Der Grund dafür ist in meinen Augen, dass Spielerinnen, sobald sie in ihren Vereinen erfolgreich sind, sofort ins Ausland gehen. Da wird extrem viel Qualität abgesogen und dementsprechend ist die Qualität in der heimischen Bundesliga nicht mehr auf einem so hohen Niveau, wie es vor drei Jahren noch der Fall war.“