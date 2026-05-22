Die „Brennerei des Jahres“ kommt aus Osttirol

Bereits mit elf Jahren entdeckte er die Leidenschaft für das Schnapsbrennen. Gemeinsam mit seiner Frau führt er seit 1999 die Brennerei, deren Ursprung auf das Jahr 1879 mit dem k.k. Hoflieferanten Ferdinand Probst zurückgeht. Im Sortiment sind über 70 Brände. Es gibt ein zweites Standbein und eine weitere Besonderheit: Schwarzer stellt einen besonderen Kräuteransatz für Bitter und Wermut her. Der Wermut wird nach einem Rezept aus dem Jahr 1879 hergestellt und bis nach Mallorca und Berlin exportiert.