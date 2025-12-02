Vorteilswelt
Kampf den Vorurteilen

So geht es Frauen in „typischen“ Männerdomänen

Oberösterreich
02.12.2025 11:20
Seit vier Jahren ist Lisa Grillneder mit dem Schneepflug unterwegs.
Seit vier Jahren ist Lisa Grillneder mit dem Schneepflug unterwegs.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)

Die „OÖ-Krone“ hat mit zwei Frauen in beruflichen Männerdomänen über ihre Erfahrungen, Vorurteile und Herausforderungen gesprochen. Die eine ist Schneepflugfahrerin – und dabei sogar die Beste in ganz Österreich -, die andere will junge Frauen für Technik begeistern.

„Schauen tun die Leute schon“, sagt Lisa Grillneder (25) und meint damit ihre Tätigkeit als Schneepflugfahrerin. Seit 2021 arbeitet die 25-Jährige mit 33 Männern bei der Straßenmeisterei Raab, weibliche Unterstützung gibt es nur in Form einer Bürodame und der Reinigungskraft. Dabei braucht es die nicht, denn „alle Kollegen sind total lieb, fallweise fast wunderlich“, so Grillneder.

Oberösterreich

Mehr Oberösterreich
Krone Plus Logo
Kampf den Vorurteilen
So geht es Frauen in „typischen“ Männerdomänen
Leonardo-Ankauf
FACC hofft bei Millionen-Deal um Jets auf Aufträge
Shoppen am Feiertag?
Welche Geschäfte heuer am 8. Dezember offen haben
Lenker im Vollrausch
In Schlangenlinien mit Pkw vor Polizei geflüchtet
Krone Plus Logo
Trotz Gürtelrose-Welle
„Impfung gibt’s derzeit nur für Privatzahler“
Folgen Sie uns auf