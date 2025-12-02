So geht es Frauen in „typischen“ Männerdomänen

„Schauen tun die Leute schon“, sagt Lisa Grillneder (25) und meint damit ihre Tätigkeit als Schneepflugfahrerin. Seit 2021 arbeitet die 25-Jährige mit 33 Männern bei der Straßenmeisterei Raab, weibliche Unterstützung gibt es nur in Form einer Bürodame und der Reinigungskraft. Dabei braucht es die nicht, denn „alle Kollegen sind total lieb, fallweise fast wunderlich“, so Grillneder.