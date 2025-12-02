So geht es Frauen in „typischen“ Männerdomänen

Die „OÖ-Krone“ hat mit zwei Frauen in beruflichen Männerdomänen über ihre Erfahrungen, Vorurteile und Herausforderungen gesprochen. Die eine ist Schneepflugfahrerin – und dabei sogar die Beste in ganz Österreich -, die andere will junge Frauen für Technik begeistern.
„Schauen tun die Leute schon“, sagt Lisa Grillneder (25) und meint damit ihre Tätigkeit als Schneepflugfahrerin. Seit 2021 arbeitet die 25-Jährige mit 33 Männern bei der Straßenmeisterei Raab, weibliche Unterstützung gibt es nur in Form einer Bürodame und der Reinigungskraft. Dabei braucht es die nicht, denn „alle Kollegen sind total lieb, fallweise fast wunderlich“, so Grillneder.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.