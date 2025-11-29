Wie eine „alte Gummiwurst“ vor Gericht landete

„Mein Ex-Mann hat Wahnvorstellungen und eine Waffe und einen Totschläger im Bett.“ Dieser Notruf soll im November 2024 in einer Rettungsleitzentrale eingegangen sein und führte für einen Traunviertler zu einem Waffenverbot und einer Unterbringung in einer psychiatrischen Abteilung. Denn der Ex soll davon fabuliert haben, dass er sich „an zweiter Stelle hinter Gott befindet“ und alle „Nachgereihten“ beseitigen müsse.