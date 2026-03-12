Vorteilswelt
Bundesrats-Präsident

Begnadeter Musiker an Spitze der „Zukunftskammer“

Tirol
12.03.2026 09:00
Markus Stotter als Musiker – und bei seiner Antrittsrede Anfang des Jahres im Bundesrat in Wien.
Markus Stotter als Musiker – und bei seiner Antrittsrede Anfang des Jahres im Bundesrat in Wien.(Bild: Jimmy and the Goofballs, Thomas Topf)
Porträt von Jasmin Steiner
Von Jasmin Steiner

Seit 1. Jänner dieses Jahres ist der Osttiroler Markus Stotter (ÖVP) Präsident des Bundesrates. Der „Tiroler Krone“ verrät er im Interview nicht nur, was er in diesem Amt alles geplant hat . . . 

„Krone“: Die NEOS wollen den Bundesrat abschaffen. Warum ist er wichtig?
Stotter: Wir sind vom Landtag entsandte Vertreter im Bund, repräsentieren somit die Bundesländer. Wir versuchen ständig, regionale Unterschiede in alle Belange einzubringen. Oft sehen wir uns mit der Kritik konfrontiert, dass wir im Nachhinein nur alles durchwinken. Aber das stimmt nicht. Wir sind gleichberechtigt mit den Nationalräten in den parlamentarischen Klubs, denen sowohl National- als auch Bundesräte angehören. Der Prozess findet dort bereits im Vorfeld statt.

Tirol
12.03.2026 09:00
Tirol

