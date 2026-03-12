Begnadeter Musiker an Spitze der „Zukunftskammer“

„Krone“: Die NEOS wollen den Bundesrat abschaffen. Warum ist er wichtig?

Stotter: Wir sind vom Landtag entsandte Vertreter im Bund, repräsentieren somit die Bundesländer. Wir versuchen ständig, regionale Unterschiede in alle Belange einzubringen. Oft sehen wir uns mit der Kritik konfrontiert, dass wir im Nachhinein nur alles durchwinken. Aber das stimmt nicht. Wir sind gleichberechtigt mit den Nationalräten in den parlamentarischen Klubs, denen sowohl National- als auch Bundesräte angehören. Der Prozess findet dort bereits im Vorfeld statt.