Zinsen als Spende?

1,5 Prozent Rendite: Bei der Caritas Geld anlegen

Kärnten
12.03.2026 12:00
Dank eines Sozialkredits könnte die Caritas investieren
Dank eines Sozialkredits könnte die Caritas investieren(Bild: Caritas)
Porträt von Christian Tragner
Von Christian Tragner

Mit dem neuen Angebot eines Sozialdarlehens bietet die Caritas Privatpersonen und Unternehmen die Möglichkeit, ihr Geld sinnvoll, nachhaltig und sicher zu veranlagen. Das Darlehen wird voll zurückgezahlt, aber die Zinsen könnte man der Hilfsorganisation spenden.

0 Kommentare

Als Hilfsorganisation der Katholischen Kirche setzt sich die Caritas in vielfältiger Weise für die Betroffenen ein. Jetzt bietet sie erstmals ein Sozialdarlehen an. Wer der Hilfsorganisation Kapital leiht, ermöglicht Neubau und Sanierungsarbeiten von Pflegewohnhäusern in Kärnten, Integration einer Hospizstation in Klagenfurt, die Erweiterung der E-Mobilität im Caritas-Fuhrpark, thermische Sanierungen, neue Heizanlagen in den Einrichtungen sowie Photovoltaik-Anlagen.

Caritas-Landesdirektor Ernst Sandriesser (li.) hilft an vielen Fronten.
Caritas-Landesdirektor Ernst Sandriesser (li.) hilft an vielen Fronten.(Bild: Uta Rojsek-Wiedergut)

Fixverzinsung von 1,5 Prozent
Gleichzeitig profitiert der Darlehensgeber von einer stabilen Rendite. „Der Mindestbetrag liegt bei 1000 Euro, maximal können 50.000 Euro verliehen werden. Die Laufzeit beträgt mindestens fünf Jahre. Die Verzinsung ist fix: 1,5 Prozent pro Jahr. Das Darlehen ist keine Spende. Nach Ende der Laufzeit wird der gesamte Darlehensbetrag vollständig zurückgezahlt“, sagt die kaufmännische Geschäftsführerin Marion Auer-Fercher. Gleichzeitig erhalten die Darlehensgeber eine verlässliche Rendite – ohne Spekulation und ohne Kursrisiko.

Es besteht die Möglichkeit, die Zinsen der Caritas zu spenden. Das ist der Hintergrund des „Social Deals“. „Wir hätten den Pakt auch mit einer Bank machen können. Wir suchen aber Leute, die sozial investieren wollen. Die geschenkten Zinsen wären eine Spende, könnten beim Finanzamt abgeschrieben werden. Viele sollen mitmachen. Die gesamte Darlehenssumme soll 500.000 Euro ausmachen“, sagt Auer-Fercher.

Kärnten

