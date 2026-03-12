1,5 Prozent Rendite: Bei der Caritas Geld anlegen

Fixverzinsung von 1,5 Prozent

Gleichzeitig profitiert der Darlehensgeber von einer stabilen Rendite. „Der Mindestbetrag liegt bei 1000 Euro, maximal können 50.000 Euro verliehen werden. Die Laufzeit beträgt mindestens fünf Jahre. Die Verzinsung ist fix: 1,5 Prozent pro Jahr. Das Darlehen ist keine Spende. Nach Ende der Laufzeit wird der gesamte Darlehensbetrag vollständig zurückgezahlt“, sagt die kaufmännische Geschäftsführerin Marion Auer-Fercher. Gleichzeitig erhalten die Darlehensgeber eine verlässliche Rendite – ohne Spekulation und ohne Kursrisiko.