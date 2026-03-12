Vorteilswelt
Tag 13 im Nahost-Krieg

Iran-Führung stabil ++ Trump: Ölpreis wird fallen

Außenpolitik
12.03.2026 05:57
Der neue Oberste Führer des Irans Mojtaba Khamenei auf einem Plakat – auch mehrere Tage nach ...
Der neue Oberste Führer des Irans Mojtaba Khamenei auf einem Plakat – auch mehrere Tage nach seiner Ernennung gibt es bislang noch keine Wortmeldung des Ajatollahs.(Bild: AFP/ATTA KENARE)
Porträt von Miriam Krammer
Von Miriam Krammer

Auch nach fast zwei Wochen schwerer Luftangriffe durch die USA und Israel ist das Regime im Iran nicht gefährdet. US-Präsident Donald Trump dagegen behauptet, man habe den Krieg bereits gewonnen und dieser würde „bald“ enden. Zudem versprach er, dass die Ölpreise fallen würden. krone.at tickert live.

Das Wichtigste in Kürze:

  • Auch nach zwei Wochen schwerer Luftangriffe ist das Regime im Iran nicht in Gefahr und hält weiter die Kontrolle, wie Insider berichten.
  • US-Präsident Donald Trump erklärte, der Krieg mit dem Iran könnte „bald“ enden – man habe diesen bereits in der ersten Stunde gewonnen.
  • Der iranische Präsident Massoud Pezeshkian hat Bedingungen für ein mögliches Kriegsende formuliert, darunter „feste internationale Garantien“ und Reparationszahlungen.
  • Die Kosten der USA für die ersten sechs Tage des Krieges werden von Regierungsbeamten auf mindestens 11,3 Milliarden Dollar (9,76 Mrd. Euro) geschätzt. 
  • Bei seiner ersten Wahlkampfreise erklärte Trump, der Ölpreis würde fallen. „Er wird mehr sinken, als irgendjemand versteht“, so der US-Präsident.

Die wichtigsten Ereignisse des Tages im Überblick:

Krieg tobt seit Ende Februar
Seit 28. Februar wurden Hunderte Ziele attackiert, darunter Raketenstellungen, Stützpunkte der Revolutionsgarden sowie Anlagen des iranischen Atomprogramms. Bei den ersten Angriffen kam auch Irans oberster Führer Ali Khamenei ums Leben, ebenso mehrere ranghohe Militärs. Teheran reagierte rasch mit Gegenangriffen: Raketen und Drohnen wurden auf Israel sowie auf US-Militärbasen im Nahen Osten abgefeuert, etwa in Bahrain, Kuwait und im Irak.

Israel und die USA führen nach eigenen Angaben weiterhin tägliche Luftschläge gegen die iranische Infrastruktur aus. Gleichzeitig setzt Teheran auch auf Angriffe über verbündete Gruppen in der Region, darunter die Hisbollah im Libanon. Bereits in den ersten Kriegstagen kamen Hunderte Menschen ums Leben, die meisten davon im Iran; zudem wurden Tausende Ziele in über hundert Städten angegriffen. 

Folgen Sie uns auf