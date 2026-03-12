U-Ausschuss: Aluhüte und „gesittete Gespräche“

„Gesittetes Gespräch unter Erwachsenen“

Anna P. hatte in ihrer Aussage vor dem U-Ausschuss vor vier Wochen ausgesagt, es seien bei dem Gespräch „abstruse Verschwörungstheorien“ gewälzt worden und Alkohol geflossen. Nikbakhsh widersprach dem am Donnerstag: „Es war ein gesittetes Gespräch unter Erwachsenen, wir haben dann später zu viert eine Flasche Wein getrunken. Peter Hochegger trinkt keinen Alkohol.“ Ein „Gelage“, wie es von Anna P. geschildert worden war, sei es nicht gewesen.

Dass sich die Mitbewohnerin von Pilnaceks Vertrauter, die ihre anfänglichen Aussagen vor Gericht und dem U-Ausschuss zu einem großen Teil zurückgenommen hatte, unwohl gefühlt haben könnte? „Nein, ich halte mich für einen ganz guten Gastgeber.“ Woher der plötzliche „Sinneswandel“ gekommen sei, könne nur die Frau selbst sagen, meinte der Blogger.