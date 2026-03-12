Untergang der Stadtinsel nun endültig besiegelt

Mit welchen Tricks man wirklich Sprit sparen kann
Profi verrät
War das Traumprojekt in Freistadt (OÖ) schon von Beginn an zum Scheitern verdammt? Was sagen die Investoren und der Bürgermeister zu dem Flop und war die Herausforderung am Ende zu groß? Die „Krone“ sprach mit den Beteiligten.
„Ich will niemanden reinreiten. Wenn man etwas Neues plant, ist es eine große Herausforderung, und der Standort war für die Größe des Projekts nicht gut gewählt. Aber für uns ist das jetzt erledigt“, so eine der beiden Investoren des Projekts Stadtinsel in Freistadt. Auf einer rund 800 Quadratmeter großen Plattform im Frauenteich wäre ganzjährig ein Gastro-Betrieb angedacht gewesen. Im Winter hätte sich die Insel in einen Eislaufplatz verwandeln sollen.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.