Traumprojekt gestorben

Untergang der Stadtinsel nun endültig besiegelt

Oberösterreich
12.03.2026 10:00
Im Frauenteich in Freistadt hätte eine Stadtinsel mit Gastro entstehen sollen.
Im Frauenteich in Freistadt hätte eine Stadtinsel mit Gastro entstehen sollen.(Bild: Krone KREATIV/Markus Wenzel/Horst Einöder)
Porträt von Vera Lischka
Von Vera Lischka

War das Traumprojekt in Freistadt (OÖ) schon von Beginn an zum Scheitern verdammt? Was sagen die Investoren und der Bürgermeister zu dem Flop und war die Herausforderung am Ende zu groß? Die „Krone“ sprach mit den Beteiligten. 

„Ich will niemanden reinreiten. Wenn man etwas Neues plant, ist es eine große Herausforderung, und der Standort war für die Größe des Projekts nicht gut gewählt. Aber für uns ist das jetzt erledigt“, so eine der beiden Investoren des Projekts Stadtinsel in Freistadt. Auf einer rund 800 Quadratmeter großen Plattform im Frauenteich wäre ganzjährig ein Gastro-Betrieb angedacht gewesen. Im Winter hätte sich die Insel in einen Eislaufplatz verwandeln sollen.“

Oberösterreich
12.03.2026 10:00
Krone Plus Logo
Traumprojekt gestorben
Untergang der Stadtinsel nun endültig besiegelt
Politische Debatte
Airport und Kasberg: Rettungsaktionen im Landtag
Krone Plus Logo
200 Jobs gerettet?
Linzer Pleite-Chemiefirma steht vor dem Verkauf
Mitten in der Stadt
73-jähriger Betrunkener fuhr der Polizei davon
Krone Plus Logo
Wirbel um die PVA
„Gutachterin hat die Befunde lächerlich gemacht“
