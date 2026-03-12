Untergang der Stadtinsel nun endültig besiegelt

„Ich will niemanden reinreiten. Wenn man etwas Neues plant, ist es eine große Herausforderung, und der Standort war für die Größe des Projekts nicht gut gewählt. Aber für uns ist das jetzt erledigt“, so eine der beiden Investoren des Projekts Stadtinsel in Freistadt. Auf einer rund 800 Quadratmeter großen Plattform im Frauenteich wäre ganzjährig ein Gastro-Betrieb angedacht gewesen. Im Winter hätte sich die Insel in einen Eislaufplatz verwandeln sollen.“