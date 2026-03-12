Energie-Streit eskaliert weiter: Ende vor Gericht

Schuften „wie ein Viech“ lohnt sich hier doppelt!
Der Konflikt um den Energievertrieb der Klagenfurter Stadtwerke wird immer brisanter. Nun folgte eine strafrechtliche Anzeige. Das erste Verfahren beginnt Ende März am Landesverwaltungsgericht.
Neben der bereits laufenden Millionenklage wird der Energiestreit zwischen den Stadtwerke Vertriebspartnern Unique-Energy und PR Holding nun um eine strafrechtliche Anzeige erweitert. Auslöser dafür ist der Vorwurf, eine sogenannte „Aufrollung“ von Abrechnungen sei von der Unique Energy, frei erfunden worden. Zudem ist nun von Drohungen die Rede.
