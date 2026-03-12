Energie-Streit eskaliert weiter: Ende vor Gericht

Neben der bereits laufenden Millionenklage wird der Energiestreit zwischen den Stadtwerke Vertriebspartnern Unique-Energy und PR Holding nun um eine strafrechtliche Anzeige erweitert. Auslöser dafür ist der Vorwurf, eine sogenannte „Aufrollung“ von Abrechnungen sei von der Unique Energy, frei erfunden worden. Zudem ist nun von Drohungen die Rede.