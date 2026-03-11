Moskau wird zum mittelalterlichen Funkloch

Viele, inzwischen zum Alltag der Moskauer gehörende digitale Möglichkeiten sind dadurch nicht mehr verwendbar – so muss an vielen Kassen wieder bar bezahlt werden. Apps etwa für Fitnesszentren, Banken, Kurierdienste oder Taxis funktionieren nicht. Messenger wie WhatsApp oder Telegram für die Kommunikation mit Freunden und Verwandten sind gestört. Die Verluste für Geschäftsleute belaufen sich Schätzungen zufolge täglich auf Dutzende Millionen Euro.