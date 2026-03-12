Max Verstappen „trainiert“ lieber Mario Kart

China liefert nächsten Test

Wie stark der Effekt der neuen Regeln in Shanghai tatsächlich sein wird, dürfte sich spätestens im Sprint am Samstag zeigen. Dieser startet um 4 Uhr MEZ. Der Große Preis von China folgt am Sonntag um 8 Uhr MEZ (alles freilich LIVE im sportkrone.at-Ticker) – dann wird sich zeigen, ob der „Mario-Kart-Modus“ in der Formel 1 erneut für spektakuläre Überholmanöver sorgt.