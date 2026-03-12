Max Verstappen „trainiert“ lieber Mario Kart

Lieber Nintendo Switch als Simulator: Max Verstappen sorgt vor dem Grand Prix von China für Schmunzeln. Er trainiere „lieber Mario Kart“, sagte der vierfache Formel-1-Weltmeister.
Um in der „neuen“ Formel 1 konkurrenzfähig zu bleiben, hat Max Verstappen seine Trainingsmethoden angepasst. Zumindest ironischer Natur. „Ich habe den Simulator gegen meine Nintendo Switch getauscht“, sagte der viermalige Weltmeister am Donnerstag in Shanghai. „Ich trainiere ein bisschen Mario Kart. Die Pilze kann ich dort schon ziemlich gut einsetzen.“
Hintergrund: In dem beliebten Videospiel sorgen Pilze für einen kurzfristigen Geschwindigkeitsschub – ähnlich wie der neue Überholknopf in der Formel 1.
„Magischer“ Überholknopf
Mehrere Piloten hatten die neuen Regeln der Königsklasse bereits mit „Mario Kart“ verglichen. Durch das Drücken des Überholknopfs erhalten die Fahrer einen massiven Geschwindigkeitsboost, der besonders beim Saisonauftakt in Australien deutlich sichtbar war.
China liefert nächsten Test
Wie stark der Effekt der neuen Regeln in Shanghai tatsächlich sein wird, dürfte sich spätestens im Sprint am Samstag zeigen. Dieser startet um 4 Uhr MEZ. Der Große Preis von China folgt am Sonntag um 8 Uhr MEZ (alles freilich LIVE im sportkrone.at-Ticker) – dann wird sich zeigen, ob der „Mario-Kart-Modus“ in der Formel 1 erneut für spektakuläre Überholmanöver sorgt.
