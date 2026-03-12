Vorteilswelt
„Mit Switch getauscht“

Max Verstappen „trainiert“ lieber Mario Kart

Formel 1
12.03.2026 13:01
Max Verstappen
Max Verstappen(Bild: AFP/JADE GAO)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Lieber Nintendo Switch als Simulator: Max Verstappen sorgt vor dem Grand Prix von China für Schmunzeln. Er trainiere „lieber Mario Kart“, sagte der vierfache Formel-1-Weltmeister.

Um in der „neuen“ Formel 1 konkurrenzfähig zu bleiben, hat Max Verstappen seine Trainingsmethoden angepasst. Zumindest ironischer Natur. „Ich habe den Simulator gegen meine Nintendo Switch getauscht“, sagte der viermalige Weltmeister am Donnerstag in Shanghai. „Ich trainiere ein bisschen Mario Kart. Die Pilze kann ich dort schon ziemlich gut einsetzen.“

Hintergrund: In dem beliebten Videospiel sorgen Pilze für einen kurzfristigen Geschwindigkeitsschub – ähnlich wie der neue Überholknopf in der Formel 1.

„Magischer“ Überholknopf
Mehrere Piloten hatten die neuen Regeln der Königsklasse bereits mit „Mario Kart“ verglichen. Durch das Drücken des Überholknopfs erhalten die Fahrer einen massiven Geschwindigkeitsboost, der besonders beim Saisonauftakt in Australien deutlich sichtbar war.

Lesen Sie auch:
Die neuen Regeln der Formel 1 sorgen für viel Gesprächsstoff.
Stimmen zum F1-Auftakt
„Mario Kart“, „schwere Unfälle, „Spaß ist zurück“
09.03.2026

China liefert nächsten Test
Wie stark der Effekt der neuen Regeln in Shanghai tatsächlich sein wird, dürfte sich spätestens im Sprint am Samstag zeigen. Dieser startet um 4 Uhr MEZ. Der Große Preis von China folgt am Sonntag um 8 Uhr MEZ (alles freilich LIVE im sportkrone.at-Ticker) – dann wird sich zeigen, ob der „Mario-Kart-Modus“ in der Formel 1 erneut für spektakuläre Überholmanöver sorgt.

Formel 1
12.03.2026 13:01
