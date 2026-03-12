Tottenham-Keeper äußert sich zu Albtraum-Abend

Für Kinsky war es der erste Auftritt auf der Champions-League-Bühne. Und der ging gewaltig schief ... Anstatt für Sicherheit im Kasten zu sorgen, leistete sich der Tscheche gleich zwei folgenschwere Fehler, nach 15 Minuten stand es bereits 3:0 für die Hausherren. Trainer Igor Tudor reagierte und nahm Kinsky aus dem Spiel, sichtlich niedergeschlagen ging es für den 22-Jährigen in die Kabine.