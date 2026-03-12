Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Debüt zum Vergessen

Tottenham-Keeper äußert sich zu Albtraum-Abend

Champions League
12.03.2026 12:58
Antonin Kinsky erlebte einen Albtraum-Abend.
Antonin Kinsky erlebte einen Albtraum-Abend.(Bild: EPA/KIKO HUESCA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Nach seinem dramatischen Champions-League-Debüt, bei dem Antonin Kinsky bereits nach 17 Minuten beim Stand von 0:3 ausgewechselt wurde, hat sich der Tottenham-Keeper nun selbst zum Albtraum-Abend bei Atletico Madrid geäußert ...

0 Kommentare

Für Kinsky war es der erste Auftritt auf der Champions-League-Bühne. Und der ging gewaltig schief ... Anstatt für Sicherheit im Kasten zu sorgen, leistete sich der Tscheche gleich zwei folgenschwere Fehler, nach 15 Minuten stand es bereits 3:0 für die Hausherren. Trainer Igor Tudor reagierte und nahm Kinsky aus dem Spiel, sichtlich niedergeschlagen ging es für den 22-Jährigen in die Kabine.

Lesen Sie auch:
Antonin Kinsky wurde schon nach 20 Minuten ausgewechselt.
Schuld an zwei Toren
CL-Blamage! Goalie nach 20 Minuten ausgetauscht
10.03.2026
Nach CL-Debakel
„Absolute Schande“: Spurs-Fans fordern Geld zurück
12.03.2026

„Vom Traum zum Albtraum“
Einen Tag nach der 2:5-Pleite hat sich der Goalie nun zu dem Spiel geäußert, in seiner Instagram-Story schrieb er: „Danke für die Nachrichten. Vom Traum zum Albtraum und wieder zurück zum Traum. Bis bald.“

Via Instagram meldete sich Kinsky zu Wort.
Via Instagram meldete sich Kinsky zu Wort.(Bild: Instagram/tondakinsky)

Auch wenn sein erstes Spiel in der Königsklasse ganz und gar nicht so verlief, wie er es sich vorgestellt hatte, will Kinsky den Abend abhaken und nach vorne blicken ...

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Champions League
12.03.2026 12:58
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Trump: „Großer Fehler + Irans Eliteschiff versenkt
321.763 mal gelesen
Außenpolitik
Weltgrößter Öl-Exporteur warnt vor Katastrophe
184.732 mal gelesen
Der Krieg im Nahen Osten hat zu einem Anstieg der Ölpreise geführt, was sich negativ auf die ...
Außenpolitik
Trump in Erklärungsnot ++ Rätselraten um Ayatollah
159.872 mal gelesen
Außenpolitik
Trump in Erklärungsnot ++ Rätselraten um Ayatollah
1450 mal kommentiert
Innenpolitik
Vorerst keine Einigung auf Spritpreisbremse
1272 mal kommentiert
Der Krieg im Nahen Osten hat die Spritpreise zuletzt nach oben getrieben.
Außenpolitik
Weltgrößter Öl-Exporteur warnt vor Katastrophe
1196 mal kommentiert
Der Krieg im Nahen Osten hat zu einem Anstieg der Ölpreise geführt, was sich negativ auf die ...
Mehr Champions League
Debüt zum Vergessen
Tottenham-Keeper äußert sich zu Albtraum-Abend
Eklat in Paris
Chelsea-Spieler lässt Frust am Ballbuben aus
CL-Märchen geht weiter
„Gelber Tornado“ versetzt Fußballwelt ins Staunen
Angstgegner Real
„In Stücke gerissen“ – aber Guardiola überrascht
Nach CL-Debakel
„Absolute Schande“: Spurs-Fans fordern Geld zurück

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf