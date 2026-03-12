Tottenham-Keeper äußert sich zu Albtraum-Abend

Nach seinem dramatischen Champions-League-Debüt, bei dem Antonin Kinsky bereits nach 17 Minuten beim Stand von 0:3 ausgewechselt wurde, hat sich der Tottenham-Keeper nun selbst zum Albtraum-Abend bei Atletico Madrid geäußert ...
Für Kinsky war es der erste Auftritt auf der Champions-League-Bühne. Und der ging gewaltig schief ... Anstatt für Sicherheit im Kasten zu sorgen, leistete sich der Tscheche gleich zwei folgenschwere Fehler, nach 15 Minuten stand es bereits 3:0 für die Hausherren. Trainer Igor Tudor reagierte und nahm Kinsky aus dem Spiel, sichtlich niedergeschlagen ging es für den 22-Jährigen in die Kabine.
„Vom Traum zum Albtraum“
Einen Tag nach der 2:5-Pleite hat sich der Goalie nun zu dem Spiel geäußert, in seiner Instagram-Story schrieb er: „Danke für die Nachrichten. Vom Traum zum Albtraum und wieder zurück zum Traum. Bis bald.“
Auch wenn sein erstes Spiel in der Königsklasse ganz und gar nicht so verlief, wie er es sich vorgestellt hatte, will Kinsky den Abend abhaken und nach vorne blicken ...
