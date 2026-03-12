Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Tirols AK-Boss schäumt

„Abzocke“: So wird die Inflation wieder angeheizt!

Tirol
12.03.2026 13:19
Die Arbeiterkammer Tirol verglich wieder die Preise für Pellets.
Die Arbeiterkammer Tirol verglich wieder die Preise für Pellets.(Bild: MIKE FOUQUE - stock.adobe.com)
Porträt von Hubert Rauth
Von Hubert Rauth

Egal, welche Brennstoffe – Energieträger sind in unsicheren Zeiten wie diesen teuer. Das zeigen diverse Vergleichsstudien. Die AK Tirol nahm etwa wieder den Pellet-Markt unter die Lupe. Bilanz: Preise für Pellets bleiben weiter hoch und liegen deutlich über dem Vorjahresniveau. AK-Boss Zangerl dazu: „Die Abzocke am Energiesektor wird die Inflation wieder antreiben!“

0 Kommentare

Die aktuelle Erhebung der Arbeiterkammer vom 4. März zeige weiterhin ein hohes Preisniveau für Holzpellets bei den Tiroler Anbietern. Sechs Tonnen Pellets inklusive Transport kosteten demnach im Schnitt 2579,58 Euro.

„Dabei betragen die Preissteigerungen zum Vorjahr teils bis zu 600 Euro, wobei der günstigste erhobene Preis bei 2143,02 Euro, der höchste bei 2725,50 Euro liegt“, heißt es vonseiten der Konsumentenschützer.

Zitat Icon

Es erschließt sich nicht, welche Umstände zu diesen Preissteigerungen führen, zumal der Pelletpreis schon vor der Iran-Krise weit höher als noch im Vorjahr war.

Erwin Zangerl, Präsident AK Tirol

Bild: Christof Birbaumer

„Abzocke am Energiesektor“
Tirols AK-Boss Erwin Zangerl schmeckt dies gar nicht – er spricht von einem „klaren Signal“, dass die „Abzocke am Energiesektor“ weitergehe: „Egal ob Spritpreise, Heizöl oder eben Pellets – die Unternehmen gehen auf Gewinnmaximierung auf Kosten der Konsumenten. Es erschließt sich nicht, welche Umstände zu diesen enormen Preissteigerungen führen, zumal der Pelletpreis schon vor der Iran-Krise weit höher als noch im Vorjahr war.“

Auch hier brauche es ein „deutliches politisches Signal“, denn letztlich werde bei „steigenden Preisen auch die Inflation wieder ansteigen und damit geraten wir in denselben Teufelskreis, wie schon zu Beginn 2020“, so Zangerl.

Lesen Sie auch:
Symbolbild
Ölpreis weiter hoch
Kaum Entspannung an den heimischen Zapfsäulen
12.03.2026
Beim täglichen Einkauf
Nicht nur Öl! Hier droht wegen Krieg Preisschock
11.03.2026

„Wirtschaft schwächt sich selbst“
Der Tiroler AK-Boss, der sich bekanntlich kein Blatt vor den Mund nimmt, weiter: „Wo es geht, wird seitens der Unternehmen auf die Geldtaschen der  Konsumenten zugegriffen.“ Solange diese „Mentalität herrscht“, werde Österreich nicht „aus seiner schwachen Konjunktur und seinem schwachen Konsum kommen.“ Die Wirtschaft würde sich mit „solchen Praktiken“ am Ende selbst schwächen.

Ob der Höhepunkt der Preise für die aktuelle Heizsaison bereits erreicht ist, könne derzeit noch nicht gesagt werden.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Tirol
12.03.2026 13:19
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Soldaten beschossen
Ecuador: Drogen-U-Boot in Mangrovensumpf entdeckt
Skiunfälle vermeiden
Worauf Profis und Anfänger wirklich achten sollten
Straße von Hormus
US-Armee zerstört iranische Minenleger-Schiffe
Shetty zu ORF-Spitze:
„Zählen soll, was man kann – nicht wen man kennt“
Der Sportwagenbauer Porsche hat im Vorjahr einen massiven Einbruch des Gewinns erlitten. Nun ...
Gewinn eingebrochen
Neuer Porsche-Chef will weitere Stellen streichen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Trump: „Großer Fehler + Irans Eliteschiff versenkt
322.583 mal gelesen
Außenpolitik
Weltgrößter Öl-Exporteur warnt vor Katastrophe
185.491 mal gelesen
Der Krieg im Nahen Osten hat zu einem Anstieg der Ölpreise geführt, was sich negativ auf die ...
Außenpolitik
Trump in Erklärungsnot ++ Rätselraten um Ayatollah
161.575 mal gelesen
Außenpolitik
Trump in Erklärungsnot ++ Rätselraten um Ayatollah
1452 mal kommentiert
Innenpolitik
Vorerst keine Einigung auf Spritpreisbremse
1270 mal kommentiert
Der Krieg im Nahen Osten hat die Spritpreise zuletzt nach oben getrieben.
Innenpolitik
NEOS machen Ernst mit Entzug von Kneissls Pass
1026 mal kommentiert
Nach dem Bruch der Regierung wegen der Ibiza-Affäre fiel Kneissl bei der FPÖ in Ungnade, weil ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf