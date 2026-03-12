„Abzocke“: So wird die Inflation wieder angeheizt!

„Abzocke am Energiesektor“

Tirols AK-Boss Erwin Zangerl schmeckt dies gar nicht – er spricht von einem „klaren Signal“, dass die „Abzocke am Energiesektor“ weitergehe: „Egal ob Spritpreise, Heizöl oder eben Pellets – die Unternehmen gehen auf Gewinnmaximierung auf Kosten der Konsumenten. Es erschließt sich nicht, welche Umstände zu diesen enormen Preissteigerungen führen, zumal der Pelletpreis schon vor der Iran-Krise weit höher als noch im Vorjahr war.“