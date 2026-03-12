Kaia Gerber stahl im Nacktkleid Leni Klum die Show

Wow, was für ein Outfit! Kaia Gerber war am Mittwochabend bei der „A Night For Young Hollywood“-Party der „Vanity Fair“ zu Gast und stahl mit ihrem Nacktkleid allen die Show.
Dass Kaia Gerber die guten Gene ihrer Supermodel-Mama Cindy Crawford geerbt hat, ist längst kein Geheimnis mehr. Der Style der 24-Jährigen ist aber längst gewagter als der ihrer berühmten Mama. Und so zog sie bei der Promi-Party der „Vanity Fair“ in Los Angeles auch alle Blicke auf sich.
Trug nur Tanga drunter
Denn Gerber hatte sich für ein Kleid entschieden, das aufregender nicht hätte sein können. Das schwarze Dress mit Rüschensaum reichte dem Model bis knapp übers Knie. Doch die langen Modelbeine waren längst nicht der einzige Hingucker des Looks.
Denn obenrum war der Spitzenstoff quasi durchsichtig und ließ daher kaum Raum für Fantasie. Vor allem deshalb, weil die Model-Beauty unter dem transparenten Stoff nicht mehr als einen schwarzen Tanga trug. Ein XXL-Dekolleté gab dem Dress schließlich noch eine Extra-Portion Sex-Appeal.
Der restliche Style fiel hingegen eher lässig aus: So trug Gerber ihre lange, dunkle Mähne in sanfte Wellen gelegt. Ein Hauch von Lippenstift, Rouge und ein rauchiges Augen-Make-up machten den Look perfekt.
Leni im schwarzen Business-Look
Kaia Gerber war übrigens nicht der einzige Hollywood-Jungstar, der an diesem Abend in der Bar Marmont vorbeischaute. Unter anderem waren auch Leni Klum und Paris Jackson zu Gast, die der Model-Schönheit mit ihren vergleichsweise schlichten, schwarzen Looks an diesem Abend aber nicht die Show stehlen konnten.
Für Glamour sorgte hingegen die neue „Baywatch“-Nixe Brooks Nader, die ihre Kurven in einem goldenen, hautengen Negligee-Kleid perfekt in Szene setzte.
