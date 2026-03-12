Mit welchen Tricks man wirklich Sprit sparen kann

Donald Trump sei „Dank“: Seit der US-Präsident den Iran bombardieren lässt, ist der Spritpreis in lichte Höhen gestiegen. Wer sein Auto braucht, blecht zähneknirschend deutlich mehr. Und plötzlich entdecken auch Benzinbrüder wieder ihr Herz für „Gleiten statt Hetzen“, denn auch die härtesten Umweltsünder lassen sich nicht gerne abzocken.