Mit welchen Tricks man wirklich Sprit sparen kann
Profi verrät
Reifendruck, Fahrstil und alte Autos: Ein ÖAMTC-Profi verrät, was an der Zapfsäule wirklich einen Unterschied macht. Und Pkw-Chefinstruktor Daniel Fessl vom Fahrzentrum Marchtrenk sagt auch, was man sich buchstäblich sparen kann, weil´s tatsächlich mehr kostet, als es bringt.
Donald Trump sei „Dank“: Seit der US-Präsident den Iran bombardieren lässt, ist der Spritpreis in lichte Höhen gestiegen. Wer sein Auto braucht, blecht zähneknirschend deutlich mehr. Und plötzlich entdecken auch Benzinbrüder wieder ihr Herz für „Gleiten statt Hetzen“, denn auch die härtesten Umweltsünder lassen sich nicht gerne abzocken.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.