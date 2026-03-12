Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Größte Fitnesslocation

Schuften „wie ein Viech“ lohnt sich hier doppelt!

Freizeit
12.03.2026 11:28
Porträt von Peter Wiesmeyer
Porträt von Harald Dworak
Von Peter Wiesmeyer und Harald Dworak

Wo einst Kühe und Bullen am Werk waren, schuften nun nur mehr Menschen! Im Mühlviertel wurde ein Bauernhof in die größte Fitnesslocation Österreichs verwandelt. Krone+ schaute im urigen „Kroftstodl“ vorbei, wo Herz, Hirn und innovative Abo-Modelle regieren.

0 Kommentare

Blass-rot-gelb, teils grob verspachtelt, „shabby chic“ würden Innenarchitekten dazu sagen. Keine Frage, an dieser Ziegelmauer nagte definitiv der Zahn der Zeit. Und nicht nur der. Stefan Kogler zeigt auf Handball-große Einkerbungen in Brusthöhe: „An diesen Stellen haben damals Kühe der Mineralien wegen geleckt. Jetzt sind hier andere ‘Viecher‘ am Werk ...“

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Freizeit
12.03.2026 11:28
Jetzt kommentieren

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Gesundheits-Flip
Dr. Exel: Abhilfe bei Erkältungen
Gesundheits-Flip
Dr. Exel: Haarentfernungen mit Lasertechnik
Gesundheits-Flip
Dr. Exel: Was lindert Beschwerden im Wechsel?
Gesundheits-Flip
Dr. Exel: Hilfsmittel bei Scheidenpilz
Gesundheits-Flip
Dr. Exel: Die Wichtigkeit der Darmkrebsvorsorge!
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Trump: „Großer Fehler + Irans Eliteschiff versenkt
321.763 mal gelesen
Außenpolitik
Weltgrößter Öl-Exporteur warnt vor Katastrophe
184.732 mal gelesen
Der Krieg im Nahen Osten hat zu einem Anstieg der Ölpreise geführt, was sich negativ auf die ...
Außenpolitik
Trump in Erklärungsnot ++ Rätselraten um Ayatollah
159.872 mal gelesen
Außenpolitik
Trump in Erklärungsnot ++ Rätselraten um Ayatollah
1450 mal kommentiert
Innenpolitik
Vorerst keine Einigung auf Spritpreisbremse
1272 mal kommentiert
Der Krieg im Nahen Osten hat die Spritpreise zuletzt nach oben getrieben.
Außenpolitik
Weltgrößter Öl-Exporteur warnt vor Katastrophe
1196 mal kommentiert
Der Krieg im Nahen Osten hat zu einem Anstieg der Ölpreise geführt, was sich negativ auf die ...
Mehr Freizeit
Zinsen als Spende?
1,5 Prozent Rendite: Bei der Caritas Geld anlegen
Folge von Donnerstag
Einfach sitzen bleiben – und trotzdem trainieren
Weinlaube gerettet
Fleißige Schüler für Papageienzentrum im Einsatz
Krone Plus Logo
Größte Fitnesslocation
Schuften „wie ein Viech“ lohnt sich hier doppelt!
Sturm des Protests
„Ein Schlag ins Gesicht von Stephanie Gräve“
krone.at
krone.at

Produkt Vergleiche

Blutdruckmessgerät Vergleich
Zum Vergleich
blutdruckmessgeraet
Duschkopf Vergleich
Zum Vergleich
duschkopf
Elektrische Zahnbürste Vergleich
Zum Vergleich
elektrische zahnbuerste
Epilierer Vergleich
Zum Vergleich
epilierer
Fitbit Vergleich
Zum Vergleich
fitbit
Folsäure Test
Zum Vergleich
folsaeure
Gin Vergleich
Zum Vergleich
gin
Johanniskraut Vergleich
Zum Vergleich
johanniskraut
Kokosöl Vergleich
Zum Vergleich
kokosoel
Lockenstab Vergleich
Zum Vergleich
lockenstab
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf