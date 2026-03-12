So funktioniert ein Lager für 8000 Bestellungen

Es ist fast gespenstisch ruhig. Nur ein leises Surren ist zu hören. Durch eine Glasscheibe sind KI-gesteuerte Maschinen zu sehen, die einzelne Körbe hin- und herschieben. „Das hat nichts mehr mit einer Lagerhalle von früher zu tun“, zeigt sich Lorenz Diederichs, Operations Director von Gurkerl stolz.