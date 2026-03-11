Führt uns Aberglaube zu besseren Entscheidungen?

Ist Atomkraft für Sie eine Chance oder Irrweg?
Diskutieren Sie mit!
Ein Moment der Unsicherheit genügt, und wir suchen nach Zeichen oder Mustern. Kleine Rituale begleiten uns öfter, als wir zugeben – und sie verraten mehr über unsere Psyche, als uns bewusst ist. Oft helfen sie uns, klüger zu handeln.
Läuft Ihnen auch am Freitag, dem 13., ein mulmiges Gefühl über den Rücken? Klopfen Sie dreimal auf Holz, wenn Sie etwas Gutes nicht „verschreien“ wollen? Freuen Sie sich über einen Rauchfangkehrer – und gehen Sie vielleicht doch einen Schritt langsamer, wenn Ihnen eine schwarze Katze von links den Weg kreuzt?
