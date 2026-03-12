Nach Tod von Baby 22 Jahre unschuldig in Haft

22 Jahre unschuldig im Gefängnis saß eine 52-Jährige in Texas. Die Frau war wegen der Tötung eines Babys zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt worden. Ihr war damals vorgeworfen worden, als Babysitterin einen zehn Monate alten Buben mit heißem Wasser verbrüht zu haben. Das Baby erlitt schwere Verbrennungen und verstarb 2003 im Krankenhaus. Im Prozess hatten ein Arzt und ein Experte damals erklärt, die Verbrennungen seien dem Kind absichtlich zugefügt worden. Die aus Honduras stammende 52-Jährige wurde daraufhin verurteilt. Nun wurde sie von einem Richter in Texas freigesprochen.

Unvollständige Beweise

Sie sei aufgrund fehlerhafter Zeugenaussagen und unvollständiger Beweise zu Unrecht verurteilt worden, begründete das zuständige Gericht die Entscheidung. Die Verteidigung konnte nachweisen, dass es sich um einen Haushaltsunfall handelte, der durch einen Wasserboiler verursacht wurde. Das Wasser, das in das Bad des Kindes eingelassen wurde, habe sich innerhalb von Sekunden auf über 60 Grad erhitzt.