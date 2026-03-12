„Das erinnert an meine Zeit mit den großen Turbos“

Erneut Gold für Aigner, Stary wieder auf Rang drei
In Schanghai wartet dieses Wochenende gleich das zweite Rennen auf die „neue“ Formel 1. Die „Krone“ bat Legende Gerhard Berger nach dem Auftakt zur Manöverkritik – ob er selbst gerne ein neues F1-Auto fahren würde, ob Ferraris Hoppalas „chronisch“ sind, und ob Max Verstappen im GT3-Auto mehr Spaß haben wird.
Gerhard, nachdem was du in Melbourne gesehen hast: Gefällt dir die neue Formel 1?
Man hat gesehen, dass die Autos fahrerisch ein bisschen anders zu berechnen sind, die Leistung kommt jetzt wesentlich abrupter als man das gewohnt war. Das erinnert mich an meine Zeit mit den großen Turbos. Wenn du da zu früh am Kerb am Gas warst, bist du auch abgeflogen. Und auch beim Start musstest du schauen, dass der Turbo Drehzahl hat.
