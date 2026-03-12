Immojongleur René Benko will jetzt Tischler werden

U-Haft bis April verlängert

Erst Mitte Februar war der Milliardenpleitier mit einer Haftbeschwerde vor dem Oberlandesgericht Wien abgeblitzt. In einem 110-seitigen Beschluss rechnete der Drei-Richter-Senat mit dem Kopf der Signa-Gruppe ab. Wörtlich heißt es: Die Ermittlungsergebnisse bieten „das Bild einer deutlich in der Wirtschaftskriminalität verwurzelten Persönlichkeit“. Es bestehe die Gefahr, dass Benko bei einer Entlassung aus der U-Haft weitere Straftaten begehen werde, da er beispielsweise Stiftungen über Strohmänner kontrollieren würde. Auch deshalb wurde die U-Haft vorerst bis April verlängert.