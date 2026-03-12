Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Lage beherrschbar“

Eiermarkt in Österreich vor Ostern angespannt

Österreich
12.03.2026 12:34
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die seit Oktober 2025 in Europa stark verbreitete Vogelgrippe sorgt auch in Österreich für eine angespannte Lage am Eiermarkt. Besonders die Nachfrage aus der Gastronomie verstärkt den Druck auf die Versorgung.

0 Kommentare

Wie Oberösterreichs Landwirtschaftskammerpräsident Franz Waldenberger in Linz erklärte, greift die Gastronomie zunehmend auf Eier aus dem heimischen Lebensmitteleinzelhandel zurück. Dadurch würden zusätzliche Mengen aus den Regalen abgezogen.

Trotz der angespannten Situation sieht die Landwirtschaft derzeit keinen Grund zur Sorge. Die Versorgung könne weiterhin gewährleistet werden. Die Lage sei „beherrschbar“ und „Ostern sichergestellt“.

Lesen Sie auch:
Die Bodenseeregion ist ein Hotspot für Zugvögel – und daher auch ein Vogelgrippe-Risikogebiet.
Stark erhöhtes Risiko
Neuer Vogelgrippefall: Stallpflicht für Geflügel
05.03.2026
„Vollkommen geschützt“
Totimpfstoff gegen H5N1-Vogelgrippe erprobt
19.02.2026

Speziell im Norden Europas seien durch die Geflügelpest seit Oktober zwölf Millionen Legehennen weggefallen, was nicht mühelos kompensiert werden könne. Auch wenn Österreich bei weitem nicht so stark betroffen sei, herrscht doch auch hier seit 20. November in einigen Regionen Stallpflicht. 

Acht Millionen Legehennen bis 2028
Mit leeren Regalen in den Supermärkten zu Ostern rechnet die Landwirtschaftskammer aber nicht. Denn in Österreich wurden noch nie so viele Legehennen gehalten und so viele Eier produziert. Bis 2028 rechnet die Branche mit einer weiteren Zunahme von 500.000 Legehennen auf dann acht Millionen Tiere. Das entspreche einem Plus von 135 Millionen Eiern zusätzlich.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Österreich
12.03.2026 12:34
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Soldaten beschossen
Ecuador: Drogen-U-Boot in Mangrovensumpf entdeckt
Skiunfälle vermeiden
Worauf Profis und Anfänger wirklich achten sollten
Straße von Hormus
US-Armee zerstört iranische Minenleger-Schiffe
Shetty zu ORF-Spitze:
„Zählen soll, was man kann – nicht wen man kennt“
Der Sportwagenbauer Porsche hat im Vorjahr einen massiven Einbruch des Gewinns erlitten. Nun ...
Gewinn eingebrochen
Neuer Porsche-Chef will weitere Stellen streichen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Trump: „Großer Fehler + Irans Eliteschiff versenkt
321.763 mal gelesen
Außenpolitik
Weltgrößter Öl-Exporteur warnt vor Katastrophe
184.732 mal gelesen
Der Krieg im Nahen Osten hat zu einem Anstieg der Ölpreise geführt, was sich negativ auf die ...
Außenpolitik
Trump in Erklärungsnot ++ Rätselraten um Ayatollah
159.872 mal gelesen
Außenpolitik
Trump in Erklärungsnot ++ Rätselraten um Ayatollah
1450 mal kommentiert
Innenpolitik
Vorerst keine Einigung auf Spritpreisbremse
1272 mal kommentiert
Der Krieg im Nahen Osten hat die Spritpreise zuletzt nach oben getrieben.
Außenpolitik
Weltgrößter Öl-Exporteur warnt vor Katastrophe
1196 mal kommentiert
Der Krieg im Nahen Osten hat zu einem Anstieg der Ölpreise geführt, was sich negativ auf die ...
Mehr Österreich
„Lage beherrschbar“
Eiermarkt in Österreich vor Ostern angespannt
Bis aufs WC verfolgt
Erneut Mädchen (12) vor Schule von Mann belästigt
Flieger gepfändet
Jetzt ging es schnell: Ryanair zahlt nun doch
„Ein echter Macher“
Offizielles Tirol trauert um Ehrenzeichenträger
Häusliche Gewalt
Mann schlug Partnerin und zerrte sie aus Wohnung
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf