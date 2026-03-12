Eiermarkt in Österreich vor Ostern angespannt

Die seit Oktober 2025 in Europa stark verbreitete Vogelgrippe sorgt auch in Österreich für eine angespannte Lage am Eiermarkt. Besonders die Nachfrage aus der Gastronomie verstärkt den Druck auf die Versorgung.
Wie Oberösterreichs Landwirtschaftskammerpräsident Franz Waldenberger in Linz erklärte, greift die Gastronomie zunehmend auf Eier aus dem heimischen Lebensmitteleinzelhandel zurück. Dadurch würden zusätzliche Mengen aus den Regalen abgezogen.
Trotz der angespannten Situation sieht die Landwirtschaft derzeit keinen Grund zur Sorge. Die Versorgung könne weiterhin gewährleistet werden. Die Lage sei „beherrschbar“ und „Ostern sichergestellt“.
Speziell im Norden Europas seien durch die Geflügelpest seit Oktober zwölf Millionen Legehennen weggefallen, was nicht mühelos kompensiert werden könne. Auch wenn Österreich bei weitem nicht so stark betroffen sei, herrscht doch auch hier seit 20. November in einigen Regionen Stallpflicht.
Acht Millionen Legehennen bis 2028
Mit leeren Regalen in den Supermärkten zu Ostern rechnet die Landwirtschaftskammer aber nicht. Denn in Österreich wurden noch nie so viele Legehennen gehalten und so viele Eier produziert. Bis 2028 rechnet die Branche mit einer weiteren Zunahme von 500.000 Legehennen auf dann acht Millionen Tiere. Das entspreche einem Plus von 135 Millionen Eiern zusätzlich.
