Eiermarkt in Österreich vor Ostern angespannt

Acht Millionen Legehennen bis 2028

Mit leeren Regalen in den Supermärkten zu Ostern rechnet die Landwirtschaftskammer aber nicht. Denn in Österreich wurden noch nie so viele Legehennen gehalten und so viele Eier produziert. Bis 2028 rechnet die Branche mit einer weiteren Zunahme von 500.000 Legehennen auf dann acht Millionen Tiere. Das entspreche einem Plus von 135 Millionen Eiern zusätzlich.