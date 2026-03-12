Vorteilswelt
Frisch verlobt

Sabalenka präsentiert sich bereits im Braut-Look

Tennis
12.03.2026 11:45
Schleier und Blumenstrauß statt Kapperl und Tennisschläger
Schleier und Blumenstrauß statt Kapperl und Tennisschläger(Bild: AFP/APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/CLIVE BRUNSKILL)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Aryna Sabalenka gewöhnt sich schon einmal an ihren Look als Braut. Wenige Tage nach ihrer Verlobung mit ihrem Freund Georgios Frangulis ist die Nummer eins der Tennis-Welt mit Schleier und Brautstrauß beim Training in Indian Wells erschienen.

0 Kommentare

Da freut sich offenbar jemand schon sehr auf die Hochzeit ... Erst vor einer Woche hatte Sabalenka via Instagram ihre Verlobung mit Frangulis bekannt gegeben und schon passt die Belarussin ihr Trainingsoutfit entsprechend an. Kapperl und Tennisschläger mussten Schleier und Brautstrauß weichen.

Aryna Sabalenka und ihr Verlobter Georgios Frangulis
Aryna Sabalenka und ihr Verlobter Georgios Frangulis(Bild: AFP/CLIVE BRUNSKILL)

Glück im Spiel und in der Liebe
Während die vierfache Grand-Slam-Siegerin in Kalifornien ohne Satzverlust im Viertelfinale steht, hat die 27-Jährige also auch privat Grund zur Freude. 

Lesen Sie auch:
Aryna Sabalenka hat sich verletzt.
„Du und ich für immer“
Bei Tennis-Star läuten bald die Hochzeitsglocken
04.03.2026
So lief die Verlobung
Sabalenka: „Geweint, weil ich mich hässlich fand“
10.03.2026

Nach zweijähriger Beziehung werden sich Sabalenka und Frangulis das Ja-Wort geben. Kennengelernt hatten sich die beiden im Frühjahr 2024.

12.03.2026 11:45
