Sabalenka präsentiert sich bereits im Braut-Look

Aryna Sabalenka gewöhnt sich schon einmal an ihren Look als Braut. Wenige Tage nach ihrer Verlobung mit ihrem Freund Georgios Frangulis ist die Nummer eins der Tennis-Welt mit Schleier und Brautstrauß beim Training in Indian Wells erschienen.
Da freut sich offenbar jemand schon sehr auf die Hochzeit ... Erst vor einer Woche hatte Sabalenka via Instagram ihre Verlobung mit Frangulis bekannt gegeben und schon passt die Belarussin ihr Trainingsoutfit entsprechend an. Kapperl und Tennisschläger mussten Schleier und Brautstrauß weichen.
Glück im Spiel und in der Liebe
Während die vierfache Grand-Slam-Siegerin in Kalifornien ohne Satzverlust im Viertelfinale steht, hat die 27-Jährige also auch privat Grund zur Freude.
Nach zweijähriger Beziehung werden sich Sabalenka und Frangulis das Ja-Wort geben. Kennengelernt hatten sich die beiden im Frühjahr 2024.
