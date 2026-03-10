Ärzte warnen: Mehrheit der Allergiker unversorgt

Klimawandel verkürzt die pollenfreie Zeit

Die Gräserblüte beginnt in der Regel Anfang Mai. Im Spätsommer kann die Schilfblüte rund um den Neusiedler See und in Seenregionen Kärntens zu Belastungen führen. Beifuß erreicht meist Mitte August den Höhepunkt. Der Einjährige Beifuß (Artemisia annua) sorgt im Spätherbst und das Unkraut Ragweed von August bis in den Oktober für Belastungen. „Durch klimatische Veränderungen verschieben sich die Blühzeiten vieler allergieauslösender Pflanzen: Sie beginnen früher, dauern länger und fallen teilweise intensiver aus. Die pollenfreie Zeit schrumpft dadurch zunehmend und umfasst oft nur noch wenige Wochen im Jahr“, erläuterte Dirr. Die Belastung beginne in Österreich mittlerweile um drei Wochen früher und halte mitunter bis in den November an, ergänzte Petra Zieglmayer, Allergologin und Fachärztin für HNO-Heilkunde.