Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Abrupter Pollenstart

Ärzte warnen: Mehrheit der Allergiker unversorgt

Österreich
10.03.2026 13:02
Zahlreiche Allergiker sind laut Fachleuten unterversorgt. Der abrupte Pollenstart lässt gerade ...
Zahlreiche Allergiker sind laut Fachleuten unterversorgt. Der abrupte Pollenstart lässt gerade besonders viele Allergiker leiden.(Bild: APA/BARBARA GINDL)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Mit der plötzlichen Blüte von Hasel und Erle hat die Pollensaison laut Experten heuer später, aber besonders heftig begonnen. Fachleute erwarten eine starke Saison, neun von zehn Allergikern sind zudem unzureichend versorgt. Das Risiko für allergische Erkrankungen steigt dadurch erheblich.

0 Kommentare

Sobald Niesen, Schnupfen und juckende Augen auftreten, merken Allergiker sofort: Es ist keine Erkältung, sondern die Pollen sind zurück. Viele Betroffene leiden durch den abrupten Start gerade besonders stark. „Die Belastungen durch die Frühblüher werden in den Niederungen und Tallagen vermutlich noch bis Ende März anhalten, aber bereits in der kommenden Woche deutlich an Intensität verlieren“, versicherte Lukas Dirr vom Österreichischen Polleninformationsdienst (ÖPID) am Dienstag in Wien.

Starkes Pollenjahr erwartet
Die Fachleute rechnen für 2026 insgesamt mit hohem Pollenaufkommen, hieß es bei der Pressekonferenz. Mit der Blüte der Esche folgt zwischen Mitte und Ende März die nächste Welle. Auch die Birkenblüte beginnt voraussichtlich in der zweiten Märzhälfte. „Da auf ein schwächeres Birkenjahr meist ein stärkeres folgt und 2025 unterdurchschnittlich verlief, ist heuer mit einer deutlich höheren Pollenproduktion zu rechnen“, so Dirr.

Viel Pollen heißt nicht immer starke Beschwerden, versicherte der Aerobiologe. Entscheidend sei der Verlauf – steigt die Belastung langsam, kann sich der Körper besser anpassen. Luftschadstoffe hingegen verstärken Symptome, etwa aktuell der Saharastaub, der die Schleimhäute reizt und dadurch die Tür für allergische Reaktionen weiter öffnet.

Die Infografik zeigt die Pollenbelastung verschiedener Pflanzenarten im Jahresverlauf. Hasel und Erle verursachen im Februar und März die stärkste Belastung. Birke und Esche haben ihren Höhepunkt im April. Gräser und Roggen führen von Mai bis Juli zu hoher Belastung. Beifuß und Ragweed treten vor allem im August und September auf. Pilzsporen sind im Herbst am stärksten vertreten. Quelle: Polleninformation.at.

Klimawandel verkürzt die pollenfreie Zeit
Die Gräserblüte beginnt in der Regel Anfang Mai. Im Spätsommer kann die Schilfblüte rund um den Neusiedler See und in Seenregionen Kärntens zu Belastungen führen. Beifuß erreicht meist Mitte August den Höhepunkt. Der Einjährige Beifuß (Artemisia annua) sorgt im Spätherbst und das Unkraut Ragweed von August bis in den Oktober für Belastungen. „Durch klimatische Veränderungen verschieben sich die Blühzeiten vieler allergieauslösender Pflanzen: Sie beginnen früher, dauern länger und fallen teilweise intensiver aus. Die pollenfreie Zeit schrumpft dadurch zunehmend und umfasst oft nur noch wenige Wochen im Jahr“, erläuterte Dirr. Die Belastung beginne in Österreich mittlerweile um drei Wochen früher und halte mitunter bis in den November an, ergänzte Petra Zieglmayer, Allergologin und Fachärztin für HNO-Heilkunde.

Der Österreichische Polleninformationsdienst (ÖPID) erfasst, analysiert und kommuniziert seit fast 50 Jahren die Pollenbelastung. „Unser Messnetz umfasst 25 Pollenfallen in allen Bundesländern“, sagte HNO-Mediziner und ÖPID-Leiter Markus Berger. Der Polleninformationsdienst bietet Betroffenen und Fachpersonal die Informationen kostenlos. Neu sind „Pollee“, ein KI-Chatbot, und „Pollinar“, ein Webinar-Format, das im April in Kooperation mit der Patientenplattform IGAV startet.

ÖPID setzt sich im Rahmen eines EU-Projekts auch für allergikerfreundlich gestaltete Grünflachen ein. Denn: Noch hätten Stadtplaner das Thema Pollenallergien nicht ausreichend „am Schirm“, so die Experten. Es gehe nicht darum, Pflanzenbestand unmittelbar auszutauschen, vielmehr soll das Thema bei Neupflanzungen künftig mitgedacht werden. Grundsätzlich gebe es genug Arten, die sowohl allergikerfreundlich als auch klimafit seien, für Diversität könne gesorgt werden.

90 Prozent unterversorgt
Pollen sind laut der Fachleute die häufigsten Auslöser von allergischen Erkrankungen. Viele Betroffene halten sie für lästig, aber harmlos und verzichten lange auf ärztliche Abklärung. Neun von zehn Allergikerinnen und Allergikern seien unzureichend versorgt, so die HNO-Ärztin Zieglmayer. „So kommt es, dass es von den ersten Symptomen bis zum Beginn einer gezielten Therapie bis zu 15 Jahre dauert.“ Asthma drohe, und auch wirtschaftliche Auswirkungen durch verminderte Produktivität und Arbeitsausfälle. Diese vermeidbaren Kosten betragen demnach pro Patient und Jahr mehr als 2400 Euro.

Lesen Sie auch:
Mittels Prick-Test die Allergie austesten lassen!
Rinnende Nase und Co.
Bin ich allergisch? Besser rasch abchecken lassen!
10.03.2026
Krone Plus Logo
Wildes Pollenjahr
Pflanzen zeigen Kraft: Allergikern blüht Heftiges
08.03.2026
Allergiker aufgepasst
Die Hasel quält uns heuer stärker
03.03.2026

Vor allem aber verursache allergischer Schnupfen bei Kindern und Erwachsenen Beschwerden, die Lebensqualität und Leistungsfähigkeit stark beeinträchtigen können. Etwa jede/r Fünfte in Österreich leide an allergischer Rhinitis (Heuschnupfen, Anm.), ausgelöst durch Blütenstaub – eineinhalb bis zwei Millionen Menschen, die von spezifischer Behandlung, aufbauend auf Allergenvermeidung, Medikamenten und Immuntherapie, stark profitieren würden, so Zieglmayer.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Österreich
10.03.2026 13:02
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Tag 10 im Nahost-Krieg
Trump: „Großer Fehler + Irans Eliteschiff versenkt
Thomas Schmid am Montag am Landesgericht Linz
Kronzeuge vor Gericht
Schmid: „Wöginger sagte, ich soll mich kümmern“
Die heimische Logistik- und Transportbranche wird von einer Millionenpleite erschüttert ...
300 Mitarbeiter tätig
Millionenpleite: Beben in heimischer Frächterszene
Dass ein Achter vor dem Ergebnis steht, dürfte bei Babler für Erleichterung gesorgt haben.
Gemischte Reaktionen
Nach Parteitag: „Ist Bablers allerletzte Chance“
Mathematik-Professor Nowak (Bild li.) im Austausch mit Serienmissbrauchs-Täter Epstein. Er war ...
Jetzt Fall für Politik
So eng waren Epstein und unser Mathematik-Genie
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Trump: „Großer Fehler + Irans Eliteschiff versenkt
303.107 mal gelesen
Außenpolitik
Teheran: Bomben auf Flughafen, brennende Öllager
290.811 mal gelesen
Die iranische Hauptstadt Teheran ist am Samstagabend von heftigen Explosionen erschüttert ...
Außenpolitik
Khamenei-Sohn neuer Führer + Siebter US-Soldat tot
266.859 mal gelesen
Während die USA den siebten toten US-Soldaten betrauern, hat der Iran einen neuen geistlichen ...
Außenpolitik
Trump: „Großer Fehler + Irans Eliteschiff versenkt
2959 mal kommentiert
Innenpolitik
Spritpreise: Verschiedene Ideen, aber keine Lösung
1342 mal kommentiert
Vizekanzler und Kanzler überschlagen sich plötzlich mit Vorschlägen, was die Eindämmung der ...
Außenpolitik
Khamenei-Sohn neuer Führer + Siebter US-Soldat tot
1245 mal kommentiert
Während die USA den siebten toten US-Soldaten betrauern, hat der Iran einen neuen geistlichen ...
Mehr Österreich
Abrupter Pollenstart
Ärzte warnen: Mehrheit der Allergiker unversorgt
Teure Ladung
Kleintransporter brannte auf Westautobahn aus
Trotz mancher Mängel
Grundwehrdiener mehrheitlich mit Heer zufrieden
Betrunkener entlarvt
Unfallwrack ohne Lenker – und ein Lügenmärchen
Biker in Bedrängnis
Wien: Von Rad gestoßen, geschlagen und ausgeraubt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf