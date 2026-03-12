Wer bei Red Bull Salzburg besonders gefragt ist

Nach einem freien Dienstag starteten die Bullen gestern mit der Vorbereitung auf den Meistergruppe-Auftakt gegen Rapid am Sonntag, absolvieren am Vormittag eine Einheit. Die katastrophale Woche mit zwei Niederlagen in Folge ist zwar noch in den Köpfen, der Blick der Salzburger geht aber nach vorne. „Wir haben zehn Chancen, die letzten Auftritte wieder gut zu machen. Dass wir jetzt die Tabellenführung verloren, hat nichts zu bedeuten. Unser klares Ziel ist es, am Ende ganz oben zu stehen“, sagte Tim Drexler.