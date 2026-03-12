Vorteilswelt
Quintett unter Druck

Wer bei Red Bull Salzburg besonders gefragt ist

Salzburg
12.03.2026 12:00
Karim Konate (M.)
Karim Konate (M.)(Bild: GEPA)
Porträt von Philip Kirchtag
Porträt von Christoph Nister
Von Philip Kirchtag und Christoph Nister

Nach freiem Tag bat Red Bull Salzburgs Daniel Beichler sein Team am Mittwoch wieder zum Training. Die Bullen müssen in der Meistergruppe ein anderes Gesicht zeigen als zuletzt.  Für die Mission Meistertitel sind fünf Salzburger Spieler besonders gefragt.

Nach einem freien Dienstag starteten die Bullen gestern mit der Vorbereitung auf den Meistergruppe-Auftakt gegen Rapid am Sonntag, absolvieren am Vormittag eine Einheit. Die katastrophale Woche mit zwei Niederlagen in Folge ist zwar noch in den Köpfen, der Blick der Salzburger geht aber nach vorne. „Wir haben zehn Chancen, die letzten Auftritte wieder gut zu machen. Dass wir jetzt die Tabellenführung verloren, hat nichts zu bedeuten. Unser klares Ziel ist es, am Ende ganz oben zu stehen“, sagte Tim Drexler.

Um am Ende den Meisterteller in Händen zu halten, wird es eine gehörige Leistungssteigerung brauchen. Und es benötigt Spieler, die am Platz Verantwortung übernehmen. Diese Kicker sind besonders gefordert:

Alexander Schlager: Am ÖFB-Teamgoalie liegt es nicht, dass der Vizemeister weit hinter den Erwartungen liegt. Der 30-Jährige spielt eine grundsolide Saison, ist fast immer da, wenn er gebraucht wird. Auch in Sachen Einstellung geht er voran, pusht häufig seine Teamkollegen. Will man eine Verbesserungsmöglichkeit suchen, dann, dass Schlager heuer noch keine „Unhaltbaren“ hielt. In den jüngsten beiden Partien kamen vier Schüsse auf seinen Kasten, zwei waren drin.

Frans Krätzig: Wer für die Bayern und Stuttgart gespielt hat, muss Qualität haben. Von dieser war in der Hinrunde kaum etwas zu sehen. In den vergangenen Wochen zählte er allerdings zu den Stärkeren im Bullenstall. So muss er weitermachen, dann kann er ein entscheidender Faktor im Titelkampf werden.

Mads Bidstrup: Der Kapitän fällt in dieser Saison selten wegen guter Leistungen auf. Starke Auftritte des Dänen kann man an einer Hand abzählen. Von einem Anführer darf man mehr erwarten als regelmäßige Interviews, in denen er sagt, dass das Bullen-Spiel nicht gut genug war. Er muss endlich seine Form finden, sonst könnte Daniel Beichler auch ihm schon bald eine Nachdenkpause geben.

Yorbe Vertessen: 102 Partien für die PSV Eindhoven, 32 Pflichtspiele für Union Berlin – der erst 25-Jährige hat Erfahrung wie kaum ein Zweiter bei den Bullen. Diese muss der endlich wieder fitte Belgier für sich zu nutzen wissen. Dann kann er in Salzburg ein absoluter Schlüsselspieler werden.

Karim Konate: Auf seine Treffer sind die Bullen angewiesen, denn der Ivorer ist der einzig echte Knipser im Kader. Nach seiner langen Verletzung muss man bei ihm aber immer noch vorsichtig sein, Belastungssteuerung ist das entscheidende Stichwort. Ist er fit, kann der Schützenkönig von 2024 zum X-Faktor für die Salzburger avancieren.

Salzburg
12.03.2026 12:00
Salzburg

