Erneut Gold für Aigner, Stary wieder auf Rang drei

Zehn Medaillen für Rot-Weiß-Rot

Aigner hatte sich auf der Tofana-Piste neben ihren zwei vorangegangenen Siegen mit Guide Lilly Sammer auch schon Silber im Super-G gesichert. Am Samstag erhält sie im Slalom noch eine weitere Chance. Für die 19-jährige Kärntnerin Stary war Rang drei die insgesamt zweite Medaille in Cortina nach Bronze in der Kombination. Insgesamt hält Österreich bei den Winterspielen in Italien nun bei zehn Medaillen (5 Gold, 1 Silber, 4 Bronze).