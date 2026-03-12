Erneut Gold für Aigner, Stary wieder auf Rang drei

Deja-Vu bei den Paralympics. Wie schon in der Kombination ist Veronika Aigner auch im Riesenslalom zur Goldmedaille gerast. Bronze ging erneut an Landsfrau Elina Stary.
Die Niederösterreicherin Veronika Aigner hat bei den Paralympics in Italien am Donnerstag ihre dritte Alpinski-Goldmedaille geholt. Nach den Siegen in der Abfahrt und in der Kombination gewann die 23-Jährige in Cortina d‘Ampezzo den Riesentorlauf der sehbeeinträchtigten Frauen mit Guide Eric Digruber überlegen vor der Italienerin Chiara Mazzel. Elina Stary fuhr unter 15 Teilnehmerinnen mit Stefan Winter zu Bronze.
Zehn Medaillen für Rot-Weiß-Rot
Aigner hatte sich auf der Tofana-Piste neben ihren zwei vorangegangenen Siegen mit Guide Lilly Sammer auch schon Silber im Super-G gesichert. Am Samstag erhält sie im Slalom noch eine weitere Chance. Für die 19-jährige Kärntnerin Stary war Rang drei die insgesamt zweite Medaille in Cortina nach Bronze in der Kombination. Insgesamt hält Österreich bei den Winterspielen in Italien nun bei zehn Medaillen (5 Gold, 1 Silber, 4 Bronze).
