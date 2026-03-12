Erneut Mädchen (12) vor Schule von Mann belästigt

Der Vorfall hat sich am 11. März vor dem inklusiven Schulzentrum in Hernals (Volks-, Mittel- und Sonderschule) zugetragen. Laut Polizei war die Zwölfjährige gerade auf dem Weg zum Unterricht, als sie von dem Unbekannten angesprochen wurde.

Das Mädchen reagierte auf den Mann zunächst kaum und setzte ihren Weg in die Schule fort. Dort suchte sie eine Toilette auf. „Der Mann soll ihr dorthin gefolgt sein und sie erneut angesprochen und auch am Oberkörper berührt haben“, erklärt Polizeisprecherin Julia Schick.