Bis aufs WC verfolgt

Erneut Mädchen (12) vor Schule von Mann belästigt

Wien
12.03.2026 12:30
Die Integrative Schule in Hernals. Hier lauerte der Mann dem Mädchen auf.
Die Integrative Schule in Hernals. Hier lauerte der Mann dem Mädchen auf.(Bild: Zwefo)
Porträt von Alexander Schönherr
Von Alexander Schönherr

Nach dem Entführungsalarm einer Erstklässlerin in Hietzing vor wenigen Wochen erneut ein bedenklicher Vorfall im Westen Wiens: Eine Zwölfjährige wurde in Hernals vor der Schule von einem Unbekannten belästigt. Der Mann verfolgte das Mädchen sogar bis zur Toilette.

Der Vorfall hat sich am 11. März vor dem inklusiven Schulzentrum in Hernals (Volks-, Mittel- und Sonderschule) zugetragen. Laut Polizei war die Zwölfjährige gerade auf dem Weg zum Unterricht, als sie von dem Unbekannten angesprochen wurde.

Das Mädchen reagierte auf den Mann zunächst kaum und setzte ihren Weg in die Schule fort. Dort suchte sie eine Toilette auf. „Der Mann soll ihr dorthin gefolgt sein und sie erneut angesprochen und auch am Oberkörper berührt haben“, erklärt Polizeisprecherin Julia Schick.

Zwölfjährige vertraute sich Lehrer an
Das Mädchen schloss daraufhin die WC-Türe. Als es aus der Kabine kam, war der Mann verschwunden. Die Schülerin erzählte den Vorfall einem Lehrer, der die Exekutive verständigte. 

Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle West, hat die Ermittlungen übernommen. „Die Polizei nimmt solche Vorfälle sehr ernst und die Erhebungen und Ermittlungen werden hier mit der nötigen Dringlichkeit behandelt. Überdies steht die Polizei im engen Kontakt mit der Schulleitung“, so Schick. 

Schule verstärkt Sicherheitsmaßnahmen
Die Schulleitung hat über ein digitales Schulprogramm die Eltern informiert und die Sicherheitsmaßnahmen verstärkt. Die Lehrkräfte werden mit den Kindern besprechen, wie sie sich in solch heiklen Situationen verhalten sollen, heißt es. 

Lesen Sie auch:
Im Zweifel immer die Polizei rufen!
Mann sprach Mädchen an
Wieder Entführungsalarm vor einer Wiener Schule
30.01.2026
Bub riss sich los
Eltern in Angst: Neuer Entführungsversuch in Wien
03.04.2025

Das ist enorm wichtig, denn immer wieder kommt es zu bedenklichen Vorfällen. Wie berichtet, gab es Ende Jänner Entführungsalarm vor dem Gymnasium Wenzgasse in Hietzing. Ein fremder Mann sprach eine Erstklässlerin an und wollte sie in sein Auto locken. Das Eingreifen von Eltern konnte das Schlimmste verhindern. 

Offen bleibt, ob es einen Zusammenhang zwischen den beiden Vorfällen gibt. 

Wien
12.03.2026 12:30
Wien
Top-3

Mehr Wien
