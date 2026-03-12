Priscilla Presley kam (fast) ohne Gepäck nach Wien

Sie ist nach Österreich gekommen, um zwischen Wien und Hallein bei Auftritten ihre Geschichte zu erzählen: Priscilla Presley, die Ex des Kings landete am Mittwochabend und wurde von ihrem Intimus, Top-Musiker Dennis Jale abgeholt. Die „Krone“ durfte Mäuschen spielen. . .
Dem Anschein nach wird’s diesmal ein besonders emotionaler Besuch für Priscilla Presley in Österreich. Bis nächste Woche wird sie im ganzen Land unterwegs sein, um mit ihrem Intimus, dem österreichischen Vollblutmusiker Dennis Jale, an verschiedenen Schauplätzen zu besonderen Abenden einzuladen, „bei denen Priscilla aus ihrem Leben mit Elvis erzählen wird“, so Jale.
Koffer blieb in Kopenhagen
Sie tut es, obwohl sie, die aus Los Angeles via Kopenhagen einflogen wurde, nur drei ihrer vier Gepäckstücke in Wien vorfand. Priscilla trug es mit Humor. Und der Koffer? „Der wird es auch noch irgendwie zu ihr schaffen“, so die launige Runde am VIP-Terminal des Flughafen Schwechat – und die „Krone“ spielte dabei stets Mäuschen.
Und so viel sei verraten, ihre 80 Lenze sieht man der Frau, die einst mit der Rock ‘n‘ Roll-Legende verheiratet war, nicht an. Ganz im Gegenteil, Priscilla versprühte Elan, ganz authentisch. Denn Hauptrollen in Hollywood-Klassikern wie „Die Nackte Kanone“ hin oder her, das hätte sie nicht spielen können. „Ich freue mich wirklich sehr, wieder hier sein zu dürfen“, erzählte sie uns, während sie auch noch ein wenig über die gute alte Zeit mit Richard Lugner schwärmte. Vor zwei Jahren war sie ja mit Mörtel beim Opernball gewesen, ihr damaliger Auftritt versprühte Hollywood Glamour pur.
Jetzt aber logiert sie mal im Hotel Intercontinental. Von dort aus startet sie ihre Touren zu Ausstellungen und Auftritten, die sie am 18. auch nach Hallein führen wird.
