Priscilla Presley kam (fast) ohne Gepäck nach Wien

Und so viel sei verraten, ihre 80 Lenze sieht man der Frau, die einst mit der Rock ‘n‘ Roll-Legende verheiratet war, nicht an. Ganz im Gegenteil, Priscilla versprühte Elan, ganz authentisch. Denn Hauptrollen in Hollywood-Klassikern wie „Die Nackte Kanone“ hin oder her, das hätte sie nicht spielen können. „Ich freue mich wirklich sehr, wieder hier sein zu dürfen“, erzählte sie uns, während sie auch noch ein wenig über die gute alte Zeit mit Richard Lugner schwärmte. Vor zwei Jahren war sie ja mit Mörtel beim Opernball gewesen, ihr damaliger Auftritt versprühte Hollywood Glamour pur.