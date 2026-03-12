Betrunkener schoss mit Pistole mehrmals von Balkon

Mehrere Personen glaubten am Mittwochabend, dass sie Schüsse in einem Park gehört hätten. Sofort alarmierten einige die Polizei. Schnell stand fest, dass die Schüsse aber von einem Balkon in der Nähe des Parks kamen. Laut Polizei soll ein 48-Jähriger zweimal in die Luft geschossen haben. Verletzt wurde niemand, es handelte sich um eine Schreckschusswaffe.