Betrunkener schoss mit Pistole mehrmals von Balkon

Ein 48-Jähriger aus Schwechat (NÖ) hat am Mittwochabend von seinem Balkon aus in die Luft geschossen. Anrainer hörten die Schüsse und alarmierten sofort die Polizei.
Mehrere Personen glaubten am Mittwochabend, dass sie Schüsse in einem Park gehört hätten. Sofort alarmierten einige die Polizei. Schnell stand fest, dass die Schüsse aber von einem Balkon in der Nähe des Parks kamen. Laut Polizei soll ein 48-Jähriger zweimal in die Luft geschossen haben. Verletzt wurde niemand, es handelte sich um eine Schreckschusswaffe.
Anzeige erstattet
Nachdem von Schüssen die Rede war, rückte auch die Spezialeinheit Cobra und die Schnelle Interventionsgruppe (SIG) zum Einsatzort aus, mehrere Polizeistreifen standen bereit. Der stark alkoholisierte 48-Jährige ließ sich jedoch widerstandslos festnehmen. „Er wird auf freiem Fuß angezeigt“, sagte Polizeisprecher Mario Pfeiffer in Medienberichten.
