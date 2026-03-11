Schritte-Challenge: Erste Bilanz zur Halbzeit

Diese Erkenntnis nutzend, konnte ich besser verkraften, dass sich mein Samstag ebenfalls nicht sehr sportlich gestaltete. Auf nur 6000 Schritte brachte ich es an diesem Tag, obwohl ich indoor viel aufräumte und Kästen neu sortierte. Auch parkte ich am Abend das Auto absichtlich etwas weiter weg vom Zielpunkt. Aha-Effekt: Die Challenge nebenher „laufen zu lassen“ bringt kaum Effekt, man muss die Bewegung bewusst einplanen.