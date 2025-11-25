Blackout in Spanien war „der erste seiner Art“

Schon vorher unter Stress

Kaschnitz, der beim österreichischen Übertragungsnetzbetreiber Austrian Power Grid für den Betrieb zuständig ist, berichtete, dass Spaniens Stromnetz schon vor dem Blackout unter Stress stand und es zu Schwingungen kam, die zwar unter Kontrolle gebracht wurden, man dafür aber eine weiter steigende Spannung in Kauf nehmen musste. Um 12.32 Uhr begann dann die Kaskade, als erste kleinere Wind- und Solarparks ausfielen und die Spannung immer weiter stieg, bevor es gut eineinhalb Minuten später zum Zusammenbruch der gesamten Stromversorgung kam.