Schütze (52) war betrunken, schoss auch auf Auto

Details zur mehrfachen Schussabgabe am Montagnachmittag im Wiener Bezirk Floridsdorf: Zur Tat war es vor den Augen mehrerer Arbeiter gekommen, die mit Dacharbeiten am Grundstück des mutmaßlichen Schützen beschäftigt waren. Zwischen den Anwesenden kam es zum Streit, der Hausbesitzer war betrunken, als er den Abzug mehrfach drückte.
Wie ausführlich berichtet, waren am frühen Nachmittag in der Sandrockgasse plötzlich Schüsse zu hören. Ein 52-Jähriger war offenbar mit mehreren Arbeitern in Streit geraten, die gerade am Dach des Hauses des Mannes beschäftigt waren. Warum sich genau die Auseinandersetzung entzündete und die Situation eskalierte, ist noch Gegenstand von Ermittlungen.
Auf davonfahrendes Auto geschossen
Fest steht bislang, dass der 52-Jährige mit etwa 1,4 Promille eine Pistole zog und schoss. Ein 27 Jahre alter Rumäne wurde schwer verletzt. Zwei Kollegen brachten das Opfer in ein Auto, die Männer flüchteten. Der mutmaßliche Schütze zielte und schoss daraufhin auf das davonfahrende Fahrzeug. Ein Projektil beschädigte die Heckscheibe, so die Polizei am Dienstag.
Widerstandslos festgenommen
Danach zog sich der Verdächtige ins Haus zurück, ein Großaufgebot an Einsatzkräfte rückte an. Gegen 15 Uhr verließ der 52-Jährige schließlich freiwillig die Räumlichkeiten. Die Festnahme erfolgte ohne Zwischenfall. Der Verdächtige zeigte sich geständig, er befindet sich nach wie vor in Polizeigewahrsam, teilte Polizeisprecher Philipp Haßlinger mit.
„Die Vernehmung des Opfers ist im Gange und in weiterer Folge wird es zu erneuten Befragungen des Tatverdächtigen kommen, um das Tatmotiv zu ermitteln“, erklärte er weiter. Die Erhebungen laufen.
