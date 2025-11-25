Schütze (52) war betrunken, schoss auch auf Auto

Auf davonfahrendes Auto geschossen

Fest steht bislang, dass der 52-Jährige mit etwa 1,4 Promille eine Pistole zog und schoss. Ein 27 Jahre alter Rumäne wurde schwer verletzt. Zwei Kollegen brachten das Opfer in ein Auto, die Männer flüchteten. Der mutmaßliche Schütze zielte und schoss daraufhin auf das davonfahrende Fahrzeug. Ein Projektil beschädigte die Heckscheibe, so die Polizei am Dienstag.