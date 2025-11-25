Vorteilswelt
Tausende Jahre Haft?

Gericht lässt Anklage gegen Erdogan-Rivale zu

Außenpolitik
25.11.2025 12:16
Ekrem Imamoglu befindet sich seit März in Untersuchungshaft.
Ekrem Imamoglu befindet sich seit März in Untersuchungshaft.(Bild: AFP/OZAN KOSE)

Ein türkisches Gericht hat die über 2400 Jahre Haft fordernde Anklageschrift gegen den inhaftierten Oppositionspolitiker Ekrem Imamoglu angenommen. Der 54-jährige ehemalige Istanbuler Bürgermeister und größte Rivale von Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan befindet sich seit März in Untersuchungshaft.

Dem Politiker werden unter anderem die Gründung und Leitung einer kriminellen Vereinigung sowie Bestechung und Geldwäsche vorgeworfen. Neben Imamoglu sind mehr als 400 weitere Menschen angeklagt. Darunter befinde sich auch der Vater und der Sohn Imamoglus.

Es werden 142 Vergehen aufgelistet
Die Istanbuler Staatsanwaltschaft fordert zusammengerechnet mehr als 2400 Jahre Haft für 142 Vergehen für Imamoglu. Seine CHP-Partei hat die Anklage als „politische Propagandaschrift“ bezeichnet. „Mit dieser Anklageschrift hat die Regierung offenbart, dass sie dieses Land der Demokratie entreißen will“, sagte der Sprecher der republikanischen Volkspartei CHP, Deniz Yücel vor knapp zwei Wochen.

Experten gehen davon aus, dass das Verfahren bis zu acht Jahre dauern könnte. Der 54-Jährige fordert, dass der Prozess live im Staatsfernsehen übertragen wird.

