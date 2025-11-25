Vorteilswelt
Firma in roten Zahlen

Skihersteller Fischer schrieb 10 Mio. Euro Verlust

Oberösterreich
25.11.2025 12:15
Fischer Sports hat seinen Sitz in Ried im Innkreis (OÖ).
Fischer Sports hat seinen Sitz in Ried im Innkreis (OÖ).(Bild: Archiv Fischer)

Der Skihersteller Fischer Sports hat im Vorjahr die Kaufzurückhaltung zu spüren bekommen: Der Umsatz fiel im Wirtschaftsjahr 2024/25 um gut 30 Millionen Euro auf knapp 120 Millionen Euro. Der Hersteller von Skisport- und Eishockeyartikeln rutschte zudem in die roten Zahlen.

Fischer mit Sitz in Ried im Innkreis (OÖ) schrieb einen Verlust von 10,5 Millionen Euro – nach 1,4 Millionen Euro Gewinn ein Jahr zuvor. Allerdings ist Fischer Sports Schwankungen beim Umsatz und Ertrag gewöhnt, wie aus den Bilanzen des Unternehmens hervorgeht. Die Umsätze pendelten in den vergangenen Jahren laut Firmenbuch zwischen 105 Millionen und knapp 190 Millionen Euro, das Ergebnis zwischen 10,5 Millionen Euro Verlust und 22 Millionen Euro Gewinn.

Hausdurchsuchungen bei Skiausrüstern
Fischer Sports hat derzeit nicht nur eine wirtschaftliche Flaute, sondern ist – so wie andere Unternehmen des österreichischen Skiausrüstungssektors – im Visier der EU-Kartellwächter. Vor rund einem Monat gab es wegen kartellrechtlicher Bedenken Hausdurchsuchungen bei Blizzard, Atomic und eben auch Fischer.

Lesen Sie auch:
Freute sich bei der Ski-WM in Saalbach mit Raphael Haaser (re.): Fischer-Sports-Chef Franz ...
Krone Plus Logo
Stotternde Nachfrage
Wie es Fischer ein Jahr nach dem Jobabbau geht
19.02.2025
Sparkurs bei Fischer
Rote Zahlen! Skihersteller baut 150 Mitarbeiter ab
27.03.2024
Klimakrise hat Folgen
Welche Sportartikel trotz der Konsumflaute boomen
12.11.2025

Allerdings betonte die EU-Kommission, dass solche Nachprüfungen nicht bedeuten, dass sich die Unternehmen schuldig gemacht haben. Fischer hat im Rahmen der Hausdurchsuchung bereits mitgeteilt, dass man „mit den Behörden vollumfänglich kooperieren werde“.

Mehr Oberösterreich
Sie war erst 6 Jahre
Mutter wusste, dass Onkel ihre Tochter missbraucht
„Klima-Delegation“:
Das kann sich Oberösterreich von Paris abschauen
Firma in roten Zahlen
Skihersteller Fischer schrieb 10 Mio. Euro Verlust
Drei Monatsgehälter
„Bossing“-Klage gegen Ex-Chef endete mit Vergleich
Krone Plus Logo
Fronius-Verkaufschef
Einbruch nach Boom: „PV-Markt hat sich verschätzt“
