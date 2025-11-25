Skihersteller Fischer schrieb 10 Mio. Euro Verlust

Fischer mit Sitz in Ried im Innkreis (OÖ) schrieb einen Verlust von 10,5 Millionen Euro – nach 1,4 Millionen Euro Gewinn ein Jahr zuvor. Allerdings ist Fischer Sports Schwankungen beim Umsatz und Ertrag gewöhnt, wie aus den Bilanzen des Unternehmens hervorgeht. Die Umsätze pendelten in den vergangenen Jahren laut Firmenbuch zwischen 105 Millionen und knapp 190 Millionen Euro, das Ergebnis zwischen 10,5 Millionen Euro Verlust und 22 Millionen Euro Gewinn.