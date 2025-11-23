Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

McLaren vor Desaster?

Norris und Piastri droht die Disqualifikation

Formel 1
23.11.2025 09:06
Werden Lando Norris (links) und Oscar Piastri disqualifiziert?
Werden Lando Norris (links) und Oscar Piastri disqualifiziert?(Bild: AFP/PHILIPPE LOPEZ)

Droht McLaren in Las Vegas ein echter Super-GAU? Ein offizielles Dokument der FIA belegt, dass Oscar Piastri und Lando Norris in Las Vegas die Disqualifikation droht. Es wäre auch eine dramatische Wende im Titelkampf.

0 Kommentare

Sowohl am Boliden von Norris als auch jenem von Piastri wurde durch einen FIA-Verantwortlichen festgestellt, dass die Planke am Unterboden zu stark abgenutzt ist. Das müsste laut Reglement eine Disqualifikation nach sich ziehen.

Lesen Sie auch:
Die Startphase des Rennens verlief durchaus chaotisch.
Personen auf Strecke
„Unnötige Gefahr!“ Ärger nach Chaos-Start in Vegas
23.11.2025
Bewahrt WM-Chancen
Norris verpatzt Start! Verstappen siegt in Vegas
23.11.2025

„Die gemessene Dicke betrug bei beiden Fahrzeugen weniger als 9 Millimeter, was unter dem Mindestwert gemäß TR Artikel 3.5.9 e) liegt“, ist im FIA-Dokument zu lesen.

Rennstall bei Anhörung
Die Stewards beschäftigen sich nun mit dem Fall. Aktuell gibt es eine Anhörung des Rennstalls. Noch befinden sich die beiden McLaren-Piloten in der Wertung, allerdings gehen Experten davon aus, dass eine Disqualifikation unvermeidlich sein wird. 

Besonders bitter wäre die mögliche Disqualifikation für Norris. Denn damit würde sein fast schon sichere WM-Titel wieder in Gefahr geraten. Sowohl Piastri als auch Las-Vegas-Sieger Max Verstappen würden dann nur noch 24 Punkte hinter dem Briten liegen. 

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

KMM

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine