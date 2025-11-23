Norris und Piastri droht die Disqualifikation

Droht McLaren in Las Vegas ein echter Super-GAU? Ein offizielles Dokument der FIA belegt, dass Oscar Piastri und Lando Norris in Las Vegas die Disqualifikation droht. Es wäre auch eine dramatische Wende im Titelkampf.
Sowohl am Boliden von Norris als auch jenem von Piastri wurde durch einen FIA-Verantwortlichen festgestellt, dass die Planke am Unterboden zu stark abgenutzt ist. Das müsste laut Reglement eine Disqualifikation nach sich ziehen.
„Die gemessene Dicke betrug bei beiden Fahrzeugen weniger als 9 Millimeter, was unter dem Mindestwert gemäß TR Artikel 3.5.9 e) liegt“, ist im FIA-Dokument zu lesen.
Rennstall bei Anhörung
Die Stewards beschäftigen sich nun mit dem Fall. Aktuell gibt es eine Anhörung des Rennstalls. Noch befinden sich die beiden McLaren-Piloten in der Wertung, allerdings gehen Experten davon aus, dass eine Disqualifikation unvermeidlich sein wird.
Besonders bitter wäre die mögliche Disqualifikation für Norris. Denn damit würde sein fast schon sichere WM-Titel wieder in Gefahr geraten. Sowohl Piastri als auch Las-Vegas-Sieger Max Verstappen würden dann nur noch 24 Punkte hinter dem Briten liegen.
